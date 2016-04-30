Buruk bayram

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Bugün 'İşçi Bayramı' olarak da bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. 1 Mayıs, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Milyonlarca emekçi bugün İşçi Bayramını kutlayacak. Bu sene 1 Mayıs kutlamaları Taksim'de yapılmayacak. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlayacak. Milyonlarca çalışan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayacak olmasına rağmen çalışanların durumu aslında bayram yapacak bir halde değil. Resmi verilere Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11.1 seviyesinde, işsiz sayısı ise 3 milyon 290 bin kişiye ulaşmış durumda. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü'nün (DİSK-AR) açıkladığı verilere göre en geniş tanımlı işsizlik yüzde 18, isşiz sayısı ise yaklaşık 6 milyona ulaşmış durumda. Son bir yılda "işsiz" işçilerin sayısı 10 kat arttı. Çalışanlar işte böyle bir durumda 1 Mayıs'ı kutlayacak.

Ocak 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı yüzde 31.8 olarak gerçekleşti. En yüksek kayıt dışılık ise tarım sektöründe görüldü. Türkiye'de toplam 26 milyon 275 bin olan istihdamın 12 milyon 663 bini yani yüzde 48'i işçilerden oluşuyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 29 milyon 565 bin kişiden oluşan toplam iş gücü bulunuyor ancak 26 milyon 275 bin kişi farklı statülerde çalışıyor. Toplam 26 milyon 275 bin olan istihdamın 12 milyon 663 bini yani yüzde 48'i işçilerden oluşuyor. Bu işçilerin 339 bin 965'i doğrudan kamuya bağlı, 720 bini ise kamuda alt işveren yani taşeron aracılığıyla çalışırken geri kalanı özel sektörde istihdam ediliyor.

İşsizlik maaşına başvurular yüzde 42 arttı

İŞKUR'a bu yılın ilk üç ayında işsizlik maaşı almak için başvuranların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artış göstererek 386 bin 246 kişi oldu. Ocak ayında 153 bin 744, şubatta 120 bin 497, martta 112 bin 5 kişi olmak üzere bu yılın ilk üç ayında toplam 386 bin 246 kişi işsizlik maaşını alabilmek için başvuruda bulundu. Bu rakamlar, geçen yılı ilk üç ayında 271 bin 467 olan işsizlik maaşı almak isteyenlerin sayısının yüzde 42 arttığını ortaya koyuyor.

Yaklaşık 13 milyon işçi var