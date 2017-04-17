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Büyük Çekişme! yüzde 51,4 evet, yüzde 48,6 hayır

Kritik anayasa değişikliği referandumunda İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde vatandaşlar ağırlıklı olarak 'Evet' oyu verirken; İstanbul ve İzmir'in başını çektiği büyük şehirlerde tercih 'Hayır'dan yana oldu. Sandıkların tamamına yakınının açıldığı sırada 'Evet' oyları yüzde 51 ile 'bir adım' öndeydi

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Büyük Çekişme! yüzde 51,4 evet, yüzde 48,6 hayır

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en kritik oylamaması için dün sandık başına gitti. 1923'ten beri yürürlükte olan parlamenter sistem yerine 'cumhurbaşkanlığı' sistemini getiren, başbakanlık makamını kaldırarak 'yürütme' gücünü cumhurbaşkanlığı makamında toplayan, milletvekillerinin seçimini tek turlu ancak buna karşılık cumhurbaşkanlığı seçimini 'iki turlu' hale getiren, cumhurbaşkanına kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren anayasa değişikliği oylamasında büyük çekişme yaşandı. Sandıkların tamamına yakınının açıldığı sırada 'Evet' oyları yüzde 51'i öndeydi.

Harita değişmedi

'Evet' oyları özellikle iç bölgeler ile Karadeniz'de yoğunluk kazandı. CHP'nin etkili olduğu Batı Anadolu ve Trakya'da, HDP'nin etkili olduğu bazı Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde 'Hayır' öne çıktı. 'Evet' oyları Bayburt'ta yüzde 80'nin; Düzce, Elazığ, Bingöl, Samsun, Rize, Tokat, Çorum, Düzce, Kastamonu, Gümüşhane'de yüzde 70'in; Trabzon, Ordu, Giresun, Bolu, Karabük, Sinop'ta yüzde 60'ın üzerinde; Bartın, Zonguldak, Referandumda yüzde 60'tan fazla 'Hayır' oyu kullanan iller ise şunlar: Iğdır, Hakkari, Diyarbakır, Aydın, Batman, Tekirdağ.... Şırnak'ta halkın yüzde 70'ı 'Hayır' dedi.

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleriyle karşılaştırıldığında MHP oylarının önemli bir bölümünün 'Evet' demediği gözlendi. Kısaca MHP oyları, AK parti oylarına eklenmedi.

Dönüşüm tercihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, " Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyetinde yeni yönetim sisteminin, bir değişim, dönüşüm tercihi. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız, süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir" dedi.

Büyükşehirler 'Hayır' dedi

Son verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin nüfusu yoğun olan, sanayileşmiş şehirleri referandumda 'Hayır' oyu kullandı. Bu şehirler şunlar: Adana, Antalya, Manisa, Aydın, Mersin ve Denizli. Özellikle Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin memleketi Denizli'de 'Hayır'ın önde çıkması dikkat çekti.

İç bölgeler 'Evet'ten yana

İç Anadolu Bölgesi'ndeki Konya, Aksaray, Kayseri gibi sanayileşmiş kentler ağırlıklı olarak 'Hayır' dedi. Bu şehirlere Erzurum, Şanlıurfa, Çorum gibi şehirler de yüzde 70'ten fazla oy vererek katkıda bulundu. Karadeniz Bölgesi'nde sadece Artvin 'Hayır' dedi.

Haber Merkezi

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Ateş 6 saat önce

"Bir Kurşun Atmadan Türkiye'nin Rejimini Değiştiriyoruz”. Verheugen-Ab
"Bizim Türkiye de 100 sene önce uygulamak istediğimiz kuralları şimdi Türk Milleti talep ediyor.” İngiltere
Batı Çanakkalenin rövanşını aldı,emperyalizm kurtuluş savaşının öcünü aldı.
1-Sahte referndumun sonucu Hayır olsa bile sonuç aynı,
2- Evet te Hayır da Türkiye yi aynı sonuca götürecek
3- Evet te çıksa hayır da çıksa sonucu eşit çünkü refrAndum sAhte,

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