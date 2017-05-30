Büyük dram! sayı 65 milyonu aştı

Tüm dünyayı derinden etkileyen savaşlar, çatışmalar ve doğal afetler yalnızca büyük yıkımlara neden olmuyorlar, aynı zamanda çok uzun süreli dramatik olayları da tetikliyorlar. Bunların başında da mülteci krizine neden olmaları geliyor. Dünyada her saniye bir kişinin evini kaybettiği 2016'da 31 milyon kişi kendi ülkelerinde çatışma ve felaketler nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldı.

Yaklaşık olarak 34 milyon insan da ülkelerini terk ederek mülteci olarak başka ülkelerde bulunuyor. 65 milyon kişi ülke içinde ya da dışında evlerini terk etmiş durumda. Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük sayı.

Daha güvenli bir yaşam umuduyla Batılı ülkelerin yolunu tutan binlerce mülteci göç yolunda öldü ya da kayboldu. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2017 yılının başından beri 1300'den fazla mülteci hayatını kaybetti ya da ortadan kayboldu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), savaş ve yoksulluktan kaçan ve sayıları rekor seviye ulaşan refakatsiz mülteci ve göçmen çocukların insan tacirlerine "av olduğu" uyarısında bulundu.

UNICEF raporuna göre 2015-2016 yıllarında 300 bin mülteci çocuk tek başına göç etmek zorunda kaldı. Bu çocukların çoğunun akıbeti meçhul.

Yük hep aynı ülkelerin sırtında

Geçen hafta İtalya’da yapılan G7 Zirvesi’nin gündem maddelerinin başında mülteci sorunu olduğu halde hiçbir mesafe kat edilemedi. ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla gerçekleşen zirvenin sonuç bildirgesinde mültecilerin kendi ülkelerine mümkün olduğu kadar yakın bölgelerde tutulması temennisi ortaya konuldu.

Mültecileri Batı ülkelerinden mümkün olduğunca uzak tutmayı amaçlayan bu karar, sorun karşısında çaresizliğin itirafı niteliğinde. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic, önümüzdeki yıllarda Avrupa’ya yaklaşık 200 milyon mülteci gelebileceği uyarısında bulundu.

Grabar-Kitarovic, "Göç dalgasını durduramıyoruz. Aslında bu süreç her zaman vardı, ama bugün itibariyle boyutları önemli ölçüde artmış durumda. İnsanlar sosyal ağlar üzerinden bilgi alıp daha iyi koşullarda hayat kurabileceklerini düşündükleri ülkelere yöneliyor. Yapılan araştırmalara göre, önümüzdeki yıllarda Avrupa'ya 200 milyon yeni mülteci gelebilir. Ama hepsine kapılarımızı açma imkanımız yok" dedi.

Avrupa başta olmak üzere Batılı ülkelerdeki yönetimlerin neredeyse tamamı Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile aynı görüşte. Bu durum mületilerin yükünü sırtlayan Türkiye gibi ülkelerin bu sorunun ağırlığını uzun zaman taşımak zorunda kalacağını gösteriyor.

ŞEVKET TEPETAŞ