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Büyük göç 29 Ekim'de

10. Büyükelçiler Konferansı Başkent Ankara'da devam ediyor. 12-17 Ağustos tarihlerinde Ankara ve Konya’da gerçekleştirilecek konferansa çeşitli üst düzey konuklar da katılıyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:05
Büyük göç 29 Ekim'de

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile bir araya geldi.

Aycı'nın konferansa katılımından dolayı memnuniyetini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, THY'nin önemine değindi. THY'nin dünyada 302 havaalanına uçtuğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Sadece uçtuğu destinasyon sayısıyla değil, uçaklarımızla, hizmet kalitesiyle, yiyecek içecek kalitesiyle yani her anlamda bir dünya markası oldu. O nedenle her sene üst üste Avrupa'da en iyi havayolu seçiliyor, dünyada da şu anda ilk sıralarda yer alıyor" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, THY'nin çok daha iyi noktalara geleceğine inandığını belirterek, THY'ye güvendiklerini ve işbirliğinin devam ettirileceğini kaydetti.

Çavuşoğlu konuşmasının ardından Aycı'ya plaket takdim etti. THY olarak konferansa davet edilmenin büyük bir gurur olduğunu dile getiren Aycı ise, THY ailesi olarak göklerde bayrağı dalgalandırmak onurunu ve milli bayrak taşıyıcı olma onurunu ve görevini ifa ederken en büyük desteği Dışişleri Bakanlığından aldıklarını ifade etti.

Büyükelçilere hitabında, dünyanın en büyüğü olan İstanbul yeni havalimanına geçmeye hazırlandıklarını anımsatan Aycı, yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli, 6 pistle çalışacak muhteşem bir havalimanı, hizmete girer girmez kapasitenin zorlanacağını bildirdi.

Aycı, 29 Ekim'de büyük göçün başlayacağını ifade ederek, İstanbul yeni havalimanından 31 Ekim saat 14.00'da İstanbul'dan Ankara'ya ilk uçuşun yapılacağını açıkladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
THYMevlüt Çavuşoğlu
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