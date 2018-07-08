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Büyük göçe kapsamlı eğitim!

İstanbul Yeni Havalimanı'nda Operasyona Hazırlık ve Havalimanı Transferi (ORAT) süreci hızlandı

08 Temmuz 2018 Pazar 17:41
Büyük göçe kapsamlı eğitim!

İki yıl önce başlayan süreç kapsamında Haziranda tamamlanan sınıf eğitimlerinden sonra şimdi de havayolu, yer hizmetleri ve diğer ilgili şirketlerin çalışanlarına, saha eğitimleri verilmeye başlandı. Yeni havalimanı yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 28 bin 200 kişiye eğitim verilecek program, 28 Eylül'de tamamlanacak. Eğitimler, apron ehliyetinin de dahil olduğu hava tarafı, terminal ve bagaj hizmetleri bölgelerini içeren alıştırma saha eğitimlerini kapsıyor.

ORAT eğitimlerinin birinci bölümü olan sınıf eğitimleri, 5 Mart'ta başlamış ve 88 gün sürmüştü. Haziran ayında tamamlanan eğitim sürecinde toplam 25 bin adet eğitim verilmişti. İGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, 30 Ekim'de dünya havacılık sektörünün yıllık 70 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanının 45 kilometre kat ederek İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınmasını izlemeye hazırlandığını bildirdi.

Taşınma süreci 30 Ekim gece 03.00'da başlayacak ve 31 Ekim gece yarısında bitecek. Malzemelerin taşınması için ağırlıklı olarak karayolu kullanılacak. Bu 45 saatlik süreçte iki havalimanında da sınırlı uçuş olacak. 31 Ekim gece yarısından itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.
HABER MERKEZİ

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