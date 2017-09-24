Büyük İsrail yolunda soybağı tezgâhı

ANALİZ/Cem KAYALI

Bugün ABD ve müttefiklerinin gerek Suriye’de gerekse Irak’ta yer alan Kürt grupları, Peşmergeler ve kısaltmış adlarını öğrenmeye bile artık yetişemediğimiz diğer Kürt unsurları ile olan ilgisinin sadece petrol ve enerji savaşlarının bir parçası olduğunu sananlar aslında yanılıyor. Ve hatta Rusya’nın Ortadoğu planlarına karşılık atılan adımlar olduğunu sananlar da yanılıyor. Büyük Ortadoğu Projesi haritasındaki sözde Kürdistan topraklarına bakanlar da yanılıyor. Altyapısı yirmi yıla yayılan yeni bir “Büyük İsrail” planı pek yakında sahnede!..

Sözde Yahudi-Kürt gen bağı araştırmaları

2001 yılında yapılan ve kısa bir süre içinde de ilk defa İsrail Haaretz gazetesinde yer alan bir araştırmaya göz atarak başlayalım. İsrailli, Alman ve Hintli bilim insanlarından oluşan bir ekip, dünyadaki Yahudilerin çoğunluğunun Kürt halkıyla yakından ilişkili olduğunu sonucuna varan bir araştırma yürüttü.

Sözde araştırmaya göre bu ilişki Samice konuşan Araplara veya test edilen herhangi bir diğer halka kıyasla çok daha büyük bir yakınlık arz etmekteydi. Araştırmayı daha güçlü hale getirmek için de gerek Yahudi, gerekse Kürt ırkından 550’ye yakın ve dünyadaki diğer ırklardan da 1300’ün üzerinde genetik örnekler toplanmıştı. Yahudi genetiği üzerine araştırmaları ve kitapları bulunan Kevin Alan Brook araştırmanın sonucunu heyecanla değerlendirirken aslında Büyük İsrail yolunda yeni bir planı devreye soktuklarını açıktan da ifşa etmekteydi.

Brook’a göre bu heyecan verici araştırma Kürtlerin ve Yahudilerin birkaç bin yıl önce ortak bir bin yıllık dönemi paylaştıklarını göstermekte ve gerek Kürtleri gerekse Yahudileri birbirlerinin kültürlerini keşfetmeye ve Kürtlerin ve Yahudilerin Kuzey Irak'taki dostluğunu son zamanlarda sürdürmeye teşvik etmekteydi.

İsrailli Haaretz gazetesi 21 Kasım 2001 tarihinde, “Araştırmalar Yahudi ve Kürtler arasında yakın genetik ilişki buldu. Hebrew Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre genetik açıdan Yahudilere en yakın olanlar Kürtler” başlığı ile duyurdu. Başka bir deyimle Büyük İsrail yolunda sözde bilimsel araştırmalara dayanan ilk altyapı oluşturulmuştu ve bu çalışmayı yenileri de izleyecekti. Tahmin edeceğiniz üzere bu çalışmalar ABD’nin akademik düzeyde saygın kabul edilen dergilerinde de kendine yer buldu.

2014 yılı Kasım ayında gazeteci Jeremy Rosen imzalı ABD merkezli bir Yahudi gazetesi olan The Algemenier haberine de kısaca göz atalım. Jeremy Rosen’in makalesi “Asurlular, Kürtler ve Yahudiler” başlığı taşımakta ve Asur dönemindeki kayıp on kabileden bahsedilerek Kürtler’in Yahudiler’den geldiğini öne sürmekte ve zaman içinde Bizans ve Müslümanlar tarafından devşirildiklerini öne sürmekteydi.

23 Ocak 2017 tarihli başka bir araştırma makale de Plos dergisinde yayınlandı. “Kürtler üzerine genetik çalışmalar” başlıklı makale dünyanın değişik coğrafyalarında yer alan ve Kürt olduğunu ifade eden bireylerden alınan kromozom örneklerinin karşılaştırmasını içermekteydi. Sonucu diğer çalışmaları destekler nitelikteydi ve güya Yahudi-Kürt kanı kardeşti.

Sözde Yahudi-Kürt genetik (soy) kardeşliği ile ilgili çalışmalar ve makaleler bunlarla sınırlı değil elbette, merak edenler Google’da Kurd+Jewish+genetic anahtar kelimeleri ile çok sayıda yabancı içeriğe ulaşabilir. Genel itibarı ile İsrail-ABD kökenli bu çalışmaların ve yazıların doğruluk paylarını takdir etmek hiç de zor değil, başka bir deyimle Büyük İsrail yolunda sözde bilimsel altyapı çoktan oluşturuldu bile.

İkinci aşama: Toplum mühendisliği ve sosyal medya çalışmaları

Sosyal medya bugünlerde elinde İsrail ve sözde Kürdistan bayrakları ile çekilmiş nice fotoğraflarla ve çekimlerle dolu ve Yahudi-Kürt dostluğu algısı sürekli bir biçimde yerleştirilmeye çalışılıyor. Kendisini Kürt Yahudi olarak niteleyen Hadassa Yeshurun da sosyal medyada, Youtube ve benzeri ortamlarda yer alan şarkısı ile bu sıralar gündemde. Bir elinde (sözde) Kürdistan bayrağı ve diğer elinde de İsrail bayrağı ile “Peşmerge...” isimli şarkısı ile sözde Kürt-yahudi kardeşliğini vurguluyor: https://www.youtube.com/watch?v=PHD3ep9EMe0

Halihazırda işte tam da toplum mühendisliği üzerine yapılan bu çalışmaları bizatihi izlemekteyiz. Sosyal medya üzerinden gerek yerel gerekse bölgesel doygunluğa ulaşıldığında da bir sonraki aşamaya geçilecektir.

Üçüncü aşama: Küresel çapta yoğun haber akışı ve insani yardımlar

Yirmi yıla varan araştırmalara dayanan sözde bilimsel altyapı ve sosyal medya çalışmaları artık küresel haberlerle de desteklenecek yoğun bir haber akışı ve bilimsel, kültürel yakınlıklar dile getirilecektir. Bölge halkına para muslukları açılacak ve Kürt halkına net bir mesaj verilecek ve “Bir ağabey ancak kardeşine ancak bu şekilde yardım eder, soyumuzun birleştiği gibi gelin dinimizi de atalarımızın dininde Yahudilikte birleştirelim” denecektir.

Bu oyunu Türk-Kürt kardeşliği bozar

Resim artık oldukça net... Bir Kürt devleti kurulmuyor, özbeöz Yahudi devleti kuruluyor, üstelik İsrail ile birlikte 40 milyonu aşan bir nüfus ile Yahudilerce Arz-ı Mev’ud ilan edilen topraklarda! Ancak ve ancak mü’minler ve Türk-Kürt kardeşliği bu büyük oyunu bozabilir. Uzun yıllardır “Türk-Kürt kardeştir” diyen ve Kürtlerinde bir Türk boyu olduğunu belirten Prof. Dr. Haydar Baş’ın bu söylemi ve son yıllarda üzerinde çokça durması aslında Büyük İsrail’in önündeki yegane engeldir.