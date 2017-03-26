Büyük Ortadoğu Projesi işliyor

ABD-İsrail destekli Peşmerge lideri Mesut Barzani, Irak'ın kuzeyinde bağımsızlık ilan etmek için artık gün sayıyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, ABD'de yayın yapan bir medya kuruluşuna verdiği röportajda Irak'ta yaşayan Kürtlerin bağımsızlık için referanduma gideceğini, referandumun da 2017 yılı içerisinde kesinlikle yapılacağını söyledi.

Referandumdan bağımsızlık sonucunun çıkması halinde hemen bağımsızlık ilan etmek zorunda olmadıklarını ifade eden Neçirvan Barzani, birleşik Irak diye bir şeyden söz etmenin artık mümkün olmadığını belirtti. Peşmerge lideri Mesut Barzani de Irak eski Başbakanı Nuri el Maliki'nin yeniden başbakan olması durumunda bağımsızlık ilan edeceklerini açıklamıştı.

"Maliki hükümetinin yönettiği bir Irak'ın içinde kalmayacaklarını" belirten Mesut Barzani, "Iraklılar ortaklık kurmakta başarısız oldular, en iyisi iki iyi komşu olmaktır” demişti.

DEAŞ terörü Barzani'ye yaradı!

Bağımsızlık ilanı için uygun zamanı kollayan Yahudi asıllı olduğu bilinen Mesut Barzani, bir yandan da bölgede topraklarını genişletme çabası içerisinde. Terör örgütü DEAŞ'ın Musul işgali en çok Barzani'ye yaradı. Terör örgütü DEAŞ'tan alınan yerler Barzani kontrolüne bırakıldı. Böylece DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Peşmerge toprakları yaklaşık yüzde 30 oranında arttı.

Peşmerge liderinin son zamanlardaki en kritik hamlesi ise Türkmen kenti Kerkük üzerine oldu. Merkezi Irak hükümetinin kontrolünde olması gereken Kerkük'e Peşmerge bayrağı çekildi. Uzun süredir kentin kontrolünü fiilen elinde tutan Barzani böylece işgalini resmileştirme yönünde adım atmış oldu.

Kerkük işgal altında!

Kentte dikkat çekici bir gelişme de Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'den geldi. Kamu binalarına Peşmerge bayrağı asılması talimatı veren Vali Kerim, Kürtçeyi de zorunlu hale getirdi. Kerim, "Kentteki tüm resmi yazışmaların bundan sonra Arapça ve Kürtçe olarak yapılması kararı aldık. Bu karar Irak anayasasına göre alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi ise Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in kamu binalarına Kürdistan bayrağının asılması talimatına tepki göstererek, "Kerkük Valisi, Türkmenlerin göz bebeği ve Türk şehri olan Kerkük'e Kürdistan bayrağını diktirerek ateşle oynuyor ve kentte kardeş kavgası çıkarmak istiyor" dedi.

Suriye'nin kuzeyine de Barzani modeli

Irak'ın kuzeyinde son aşamaya gelen bağımsız bir Peşmerge devleti oluşturma çabasını bir benzeri de Suriye'nin kuzeyinde başlatıldı. Suriye'nin kuzeyinde de tıpkı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi terör örgütü PYD-YPG kontrolünde bir terör devletçiği oluşturulmak isteniyor. Bu yöndeki çabaların başını da ABD, Rusya ve Almanya çekiyor.

Sözde stratejik ortak ABD, terör örgütü PYD’nin askeri kolu olan YPG güçlerini; taktik zırhlı araçların yanı sıra lazer güdümlü anti tank füzesi javelin ve yerden havaya atış yapan Stinger füzesi ile donattı. Bu ağır silahların ileride Türkiye’ye karşı kullanılması potansiyeli taşıması, Ankara’da ciddi bir rahatsızlığa neden oldu.

El Bab operasyonunda Türkiye ile askeri ittifak görüntüsü veren Rusya da Münbiç ve Afrin’de PYD ile askerlerine YPG arması taktıracak yakın bir ilişki içine girdi. Alman Hükümeti de, El Bab operasyonu sırasında hasar gören tanklar için gereken savunma sistemlerinin Türkiye’ye satışına yasak getirdi.

4 parçalı Kürdistan = Büyük İsrail



Türkiye'nin Münbiç ve Rakka konusunda da devreye girmesine engel olmak isteyen küresel güçlerin nihai amacı ise Irak ve Suriye'den koparılacak parçaların birleştirilmesiyle bölgede Akdeniz'e açılan bir koridor oluşturmak.

Büyük hesap ise bölgede Türkiye ve İran'dan koparılacak parçaların da eklenmesiyle 4 parçalı Kürdistan projesini hayata geçirmek. Küresel güçlerin 4 parçalı Kürdistan devleti hayalinde yer alan toprakların İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalindeki topraklarla birebir örtüşüyor olması dikkat çekiyor.

Trump Hıristiyanlara özerklik istedi!

İsrail istihbarat servisine yakınlığıyla bilinen DEBKAFile adlı internet sitesi, ABD Başkanı Trump'ın 20 Mart'ta beyaz Saray'da görüştüğü Irak başbakanı Haydar El İbadi'den Irak'ın Sincar/Ninova'da bölgesindeki gayrimüslim azınlıklara özerklik verilmesini talep etti.

Yazarları arasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın eski ajanları ve İsrail Savunma Bakanlığı'ndan emekli yetkililerinin bulunduğu söylenen DEBKAFile internet sitesinin ortaya attığı iddiaya göre 20 Mart'ta beyaz Saray'da Irak başbakanı Haydar El İbadi ile görüşen Trump, Irak'ın Şii savaşçılardan kurtulması için beş maddelik bir öneri listesi sundu. Öneri listesinde Sincar (Şengal) bölgesiyle ilgili ilginç bir detay bulunuyor. İddiaya göre görüşmede Trump, IŞİD'in defedilmesinin ardından Irak hükümetinin yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

-Bağdat, İran yanlısı 10 bin Şii savaşçıları ülkeden kovmalı.

-Ayetullah Ali Sistani'nin Şii savaşçılarına silah bırakarak evlerine dönmelerini emreden fetvasına Irak hükümeti uymalı.

-İbadi, bir Sünni kasabası olan Musul'a Sünni hükümet kurulacağı sözünü vermeli ve ilçelerden hiçbirinin Şii savaşçılar tarafından ele geçirilmesine izin vermemelidir.

- Musul'un batısındaki Sincar/Ninova'da bulunan, arasında Hıristiyan Süryaniler, Türkmenler ve Yezidilerin de olduğu gayrimüslim azınlıklara kendi kendilerini yönetme hakkı tanınmalıdır.

