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Büyük zam yolda

Ulaştırma Bakanı Arslan, 2019 yılı için köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin döviz kuru baz alınarak belirleneceğini açıkladı. Bu açıklama üzerine gelecek yıl köprü ve otoyol geçişlerine gelecek zamları araştırdık. Yıl sonu dolar kuru 5 TL olursa köprü geçiş ücretleri yüzde 32 zamlanacak. Kur 6 TL'yi bulursa zam oranı da yüzde 58'i aşacak

26 Mayıs 2018 Cumartesi 17:55
Büyük zam yolda

ORHAN DEDE- ANALİZ HABER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yaptığı bir açıklama, önümüzdeki yıl köprü ve otoyol geçiş ücretlerine büyük tutarlarda zam geleceğini ortaya koydu. Köprü ve otoyol geçişlerindeki ihlallere ilişkin para cezalarının yüzde 60 azaltıldığını açıklayan Bakan Arslan, devletin sorumluluğunda olan köprü ve otoyollarda bugüne kadar yaklaşık 7.5 milyon ihlalin söz konusu olduğunu belirterek, "Karayollarının işlettiği otoyol ve köprülerdeki cezai rakamlar 950 milyon lira civarında" dedi.

Köprü ve otoyolların, uluslararası çapta büyük projeler olduğunu ifade eden Arslan, kuralların da buna göre belirlendiğini söyledi. Yap-işlet-devret modeliyle yapılanların geçiş ücretlerinin yılda bir kere döviz kuru baz alınarak tespit edildiğini ve yıl boyunca uygulandığını dile getiren Arslan, gelecek yıl da köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin bu şekilde belirleneceğini, bu konuda herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti.

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerini gündeme getiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın bu açıklaması, döviz kurlarına endeksli geçiş ücretlerinini 2019 yılında kaç lira olacağına dair merak uyandırdı.

1 Ocak 2018'den beri uygulanan fiyat tarifesine göre halihazırda; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden geçen otomobiller 8.75 TL, hafif ticari araçlar ise 11.25 TL geçiş ücreti ödüyorlar. Hükümetin yap-işlet-devret modeliyle araç geçiş garantisiyle yaptığı Osmangazi Köprüsü'nü kullanan otomobiller 71.75 TL, hafif ticari araçlar 114.80 TL, otobüsler ise 136.35 TL ücret ödüyorlar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücretleri ise şöyle: Otomobil 13.05 TL, haifif ticari araç 17.40 TL, otobüs ise 32.30 TL. 

En az yüzde 32 zam

Köprü ve otoyollardan halihazırda uygulanan geçiş ücretleri 1 Ocak 2018'de belirlenmişti. 1 Ocak'ta ABD Dolar kuru yaklaşık 3.78 TL'ydi. Şimdi ise dolar kuru 4.70 seviyelerinde seyrediyor. Yıl sonunda dolar kurunun nasıl bir seyir izleyeceği konusunda pekçok farklı görüş var.

Bazı iyimser tahminlere göre TL karşısında dolar yıl sonunda 5 TL'yi görebilir. Gidişatın iyi olmadığını belirten azımsanmayacak sayıdaki uzmana göre ise dolar kuru yıl sonunda 5 TL'nin çok daha üzerinde olacak. Hatta doların 7 TL'yi görübileceğini seslendiren uzmanlar da var. Yıl sonunda dolar kurunun 5 TL olabileceği üzerinden düşünürsek köprü ve otoyol geçiş ücretleri de buna göre belirlenecek.

Buna göre; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden geçen otomobiller 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 32 oranında gelecek zamla 11.55 TL, hafif ticari araçlar ise 14.85 TL geçiş ücreti ödeceyecekler. 2019 yılında diğer geçiş ücretleri ise şöyle olacak: Osmangazi Köprüsü'nü kullanan otomobiller 94.71 TL, hafif ticari araçlar 151.53 TL, otobüsler ise 179.98 TL ücret ödecekler. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise Otomobiller 17.22 TL, haifif ticari araçlar 22.96 TL, otobüsler ise 42.63 TL ödeyecek.  

Ya dolar kuru 6 TL olursa!

Dolar kurunun 2018 yıl sonu 5 TL olacağı tahminleri önümüzdeki en iyimser tahmin olarak duruyor. Biz hesaplamaları bu iyimser tahmine göre yaptığımızda geçiş ücretleri dövize endeksli köprü ve otoyollardaki zam oranı yüzde 32'yi buluyor. Ancak dolar kurunun 6 TL'yi aşması durumunda vatandaşlar çok daha büyük bir zam oranıyla karşı karşıya kalacaklar. Dolar kurunun 6 TL'yi bulması durumunda bugün 8.75 TL ödeyerek 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden geçen otomobiller 13.86 TL ödemek zorunda kalacaklar. Bu hesaplamaya göre 2019 yılında köprü ve otoyol geçiş ücretleri yüzde 58.40 oranında zamlanacak. 

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