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ByLock'tan 'itirafçıları tespit etme yöntemleri' anlatılmış

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "örgüt ablası" olduğu iddiasıyla yargılanan F.B'nin ByLock yazışmalarında, FETÖ yöneticilerince üyelere Sosyal Destek Programı (SODES) soruşturmalarında izlenmesi gereken yol haritası ve itirafçı olma ihtimali bulunanlarla ilgili çalışma yapılması talimatı verildiği tespit edildi

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:09
ByLock'tan 'itirafçıları tespit etme yöntemleri' anlatılmış

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan ve örgütte "abla" konumunda olduğu belirtilen F.B'nin ByLock yazışmaları deşifre edildi. F.B'nin 81 sayfalık ByLock yazışmalarında, sohbet toplantılarının nerede ve ne zaman yapılacağı, örgüte öğrenci kazandırılması, örgüt üyelerine eş bulunması gibi çeşitli konuların yanı sıra örgütün verdiği talimatlar da yer alıyor. Deşifre edilen yazışmalarda, 15 Şubat 2016'da ByLock grubundakilere "SODES soruşturmasında yol haritası" konu başlığıyla gönderilen mesajda, örgüt üyelerine yapacakları maddeler halinde anlatılıyor.
AA

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