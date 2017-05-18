ByLockçu 22 avukata gözaltı

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı belirlenen 22'si avukat ve 3'ü Türkiye Barolar Birliği çalışanı 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 22'si avukat, 3'ü Türkiye Barolar Birliği personeli 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı ve ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Haklarında karar çıkarılan diğer zanlıları yakalamak için çalışmalar devam ediyor. AA

