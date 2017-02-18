Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
banner138

‘Cahillik ettim, çocuğum ben daha’

Adana’da iki kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı, pişman olduğunu, kadınların zararını karşılayacağını söyledi

18 Şubat 2017 Cumartesi 18:24
‘Cahillik ettim, çocuğum ben daha’

Edinilen bilgiye göre, ilk olay Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi’nde bulunan Hayal Park içinde meydana geldi. İddiaya göre; Necati Enes P., 72 yaşındaki Saadet O.’nun elinde bulunan cep telefonunu alarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar, yaşlı kadının yardım istemesi üzerine durumu polise bildirdi.

Ekipler çevrede inceleme yaparken izini kaybettiren P’nin ikinci kurbanı aynı mahalledeki 78041 Sokak’ta yürüyen Damla F. (25) oldu. Genç kadının arkasından gelen zanlı F.’nin elinde bulunan cep telefonunu kaptığı gibi kaçarak kayıplara karıştı.
Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit ederek kapkaçın arttığı mahallede güvenlik önlemi aldı.
Sivil polisler şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin kapkaç yapan kişiyle aynı kıyafetleri giydiğini fark etti. Bir süre takip ettikleri kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptığı araştırmada zanlının kapkaççı olduğunu tespit etti. Emniyete götürülen Necati Enes P., suçunu itiraf etti. Enes P., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilerin “Neden kapkaç yaptın” sorusu üzerine, “Açlıktan yaptım, açım iş veren yok, yeni iş buldum çalışıp kadınların zararını ödeyeceğim pişmanım. Ben bir cahillik yaptım çocuğum daha” dedi. İHA
Anahtar Kelimeler:
‘Cahillik Ettimçocuğum Ben Daha’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Gerçek bizim elimizde
Gerçek bizim elimizde
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü
'İnternet vergi dairesi' kullanıcıları iki kat arttı
'İnternet vergi dairesi' kullanıcıları iki kat arttı
Bir koyun beşiz doğurdu
Bir koyun beşiz doğurdu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim