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Çalıştığı iş yerini soydu

Bursa'da bir çay ocağında çalışan şahıs, patronunun bin 500 lirasını çaldı

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Çalıştığı iş yerini soydu

"Kimse anlamasın" diye çay askısını yanına alarak kayıplara karışan zanlı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Mehmet Yılmaz'a ait çay ocağında çalışan M.S, dükkanın boş anını kollayarak, dolapta bulunan ve iş yeri sahibinin kredi taksiti olan bin 500 lirayı çaldı. M.S, kimsenin anlamaması için çay taşıdığı askıyı alarak kayıplara karıştı. Diğer çalışanlar uzun süre dönmeyen M.S.'yi aramaya başladı. Alışverişe çıkan ocak sahibi, döndüğünde çalışanların M.S.'nin 15 dakikadır gelmediğini söylemesi üzerine parayı koyduğu dolaba baktı. Mehmet Yılmaz, paranın olmadığını fark etti. 

Güvenlik kameraları hırsızlık anını saniye saniye kaydetti. Yılmaz, "Markete alışverişe gitmiştim, arkadaş buradaydı. Çantamın dolapta olduğunu iki çalışan da biliyordu. Fakat onun gelmemesi beni şüphelendirdi. Daha sonra güvenlik kameralarından izlediğimizde çantamın içerisinde bulunan bin 500 lirayı alıp gittiğini gördüm" dedi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, M.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İHA



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Çalıştığı Iş Yerini Soydu
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