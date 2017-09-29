Cami kundakçısı tutuklandı

İsveç'te Örebro Kültür Merkezine ait Camiyi kundaklayarak büyük zarara yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan El Salvador uyruklu 20 yaşındaki şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Örebro Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan zanlının "kundaklama ve nefret suçu işlediği" gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi. Mahkemeden yapılan açıklamada ise El Salvador uyruklu şüphelinin 1997 doğumlu olduğu kaydedildi.

Ülkenin Örebro kentindeki söz konusu cami birkaç gün önce kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklanmıştı. Örebro İtfaiye Şefi Ulf Jacobsen, yangını söndürmek için yerel saatle 02.00'de müdahalede bulunduklarını ancak caminin tamamen kullanılamaz hale geldiğini açıklamıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten Jacobsen, toplanan kanıtların yangının kasten çıkarıldığına işaret ettiğini aktarmıştı.

Yangını söndürme çalışmalarını yüzlerce Müslüman izlerken, caminin imamı çalışmalar sırasında gözyaşlarına hakim olamamıştı. Vivalla Mahallesi'nde 2007'de inşa edilen camide aynı anda 250 kişi ibadet edebiliyordu. Kentte yaşayan 25 farklı ülkeden Müslümanlar camiye ibadete geliyordu.

Polis olaydan sonra bölgeden kaçarak uzaklaşmaya çalışan bir şüpheliyi gözaltına almış, zanlının ilk sorgusunun ardından kundaklamanın politik nedenlerle yapılmadığı bildirilmişti. Medya ise şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan sabıkası bulunduğunu öne sürmüştü.

AA