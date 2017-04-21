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Camiye silah gizlemişler

Diyarbakır'da bir istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, camiye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi. Şırnak’ta sürdürülen başka bir operasyonda da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin boynunda haç kolye çıktı

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Camiye silah gizlemişler
Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsalında istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, bir camiye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Silvan ilçesi Üçbasamak köyü ile Dağarcık mezrası mülki sınırları içerisinde elde edilen istihbarı bilgiye istinaden bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirmek maksadıyla 19 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren operasyonel faaliyete başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu çerçevede, Üçbasamak köyü Dağarcık mezrası camisi içerisindeki bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, 60 adet fişek, 2 adet şarjör, 1 adet el bombası, 2 adet el telsizi, 3 takım leşker kıyafeti, 2 adet şemsiye, 1 adet sözde örgüt kimlik kartı ve 1 adet flaş belleğe, bulunmayı müteakip Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince el konulmuştur. Anılan olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Ayrıca, teröristler tarafından kullanılmakta olan 1 adet araç Dağarcık mezrasında bulunmuş ve muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. 

Teröristin boynundan haç çıktı

Öte yandan Şırnak’ta sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin boynunda haç kolye olması dikkat çekti. Güvenlik güçlerince Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde Perşembe gününden itibaren sürdürülen operasyonlarda aralarında sözde Besta cephe sorumlusu İran asıllı bir teröristinde bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürerken etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin boynundaki kolye dikkat çekti. Teröristin boyunda haç kolye olduğu görüldü. MEHMET KELEŞ




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