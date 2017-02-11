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Çanakkale Boğazı’na köprü temeli 18 Mart’ta

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihalesiyle ilgili, "Ben dün akşam itibarıyla ihaleyi onayladım.

11 Şubat 2017 Cumartesi 16:47
Çanakkale Boğazı’na köprü temeli 18 Mart’ta

 Görevli şirket böylece sözleşmeyi imzaladıktan sonra 18 Mart'ta temelini atacağız." dedi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valiliğini ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kars'a geldiklerini belirtti. Referandum veya halkoylaması sürecinin önemli olduğunu ifade eden Arslan, "İnşallah huzur ve bereket ile ülkemiz, ülkemizin hedefleri açısından en doğru kararı elbetteki işin sahibi, iradenin sahibi halk verecektir. Biz de halkın verdiği karara saygılı olacağız, baş göz üstüne diyeceğiz, sahada herkes kendi penceresinden bu konuyu anlatacak, halkımızda ona göre kararını verecek." dedi. 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesine de değinen Arslan, projenin Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olduğunu vurguladı. AA

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