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Çanakkale'de tekne battı: 7 ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi

15 Mayıs 2018 Salı 13:26
Çanakkale'de tekne battı: 7 ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber tekne, Babakale köyü açıklarında battı.

Teknedeki kaçak göçmenler denize düştü. Boğulan Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişinin cesedi ile kurtarılan 13 kişi, balıkçılar ve sahil güvenlik unsurlarınca Babakale Limanı'na getirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Babakale burnunun 1,3 deniz mili açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin battığı ihbarının alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve helikopteri sevk edildiği kaydedildi.

Olay mahalli yakınlarında balıkçılık yapan ve arama kurtarma çalışmaları için yönlendirilen tekneler tarafından yarı batık durumda tespit edilen 5-6 metre boylarındaki fiber teknenin çevresinden Afganistan uyruklu 12 göçmen ile İran uyruklu bir göçmen kaçakçısının kurtarıldığı belirtilen açıklamada, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişinin cansız bedeninin ise Babakale Limanı'na getirildiği bildirildi. Göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen İran uyruklu şüpheli ise gözaltına alındı. AA
 

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleTekne
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