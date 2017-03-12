Canikli: 'Avrupa rüyası bitmiştir'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Trabzon Valiliği ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Hollanda'daki diplomatik skandala ilişkin "Bu hadiseler, bu yaklaşım, bu tür politikalar Avrupa tarafından aslında ilk defa gündeme gelmiş değil. Bugün Avrupa medeniyetinin, eğer medeniyet denilebilirse Avrupa medeniyetinin tamamen sömürge üzerine kurulu bir medeniyet olduğunu, bir refah olduğunu, bir zenginlik olduğunu biliyoruz" dedi.

1995 yılında Bosna'da Srebrenica'da 8 binden fazla Müslümanı BM üniforması altında görevli Hollandalı askerlerin Sırp canilere teslim ettiğini hatırlatan Canikli; başta Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsveç olmak üzere Avrupa ülkelerinin uzun yıllardan beri Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan terör örgütlerine destek verdiğine işaret etti.

Canikli, şu ifadeleri kullandı: "Onlara silah veriyorlar, her türlü finansman imkânı sunuyorlar. Türkiye'de terör örgütlerinin akıttığı kanda Avrupa'nın, Hollanda'nın, Almanya'nın eli vardır, o kana, o katliama ortaktırlar."

Bugün tekrar Avrupa'nın suçüstü yakalandığına değinen Canikli, "Maskeleri bir kez daha düşmüştür ve artık aslında Avrupa dağılma sürecine girmiştir. Bundan sonra hiç kimse, hiçbir güç Avrupa'nın dağılmasını engelleyemez. Avrupa'yı bir arada tutan evrensel değerler, insan haklarına saygılı politikalar, hukukun üstünlüğü idi. Avrupa'yı Avrupa yapan, Avrupa'yı birleştiren bu değerler artık ortadan tamamen kalkmıştır, ayaklar altına alınmıştır, çiğnenmiştir. Bu bağlamda İngiltere'nin AB'den ayrılması tesadüfi bir adım değildir. Avrupa rüyası artık bitmiştir. Avrupa'da çöküş başlamıştır. Bugün Avrupa'nın bütün ülkelerinde aşırı görüşler, aşırı uç görüşler, kafatasçı, faşist görüşler merkeze doğru kaymaya başlamışlardır. Merkezde politika üreten politikacılar artık aşırı uçların bu baskılarına boyun eğer hale gelmişlerdir, Avrupa'da kafatasçı, ırkçı yaklaşımlar dominant politik unsurlar haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

AA