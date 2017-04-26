Canlı bomba sanıklarına ceza yağdı

Bursa ’da Ulucami'nin batı kapısı önünde 27 Nisan 2016 tarihinde 13 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mithat T. (19), Emine K. (26) ve Ümmü Gülsüm M. (20) ile tutuksuz sanıklar Tuba K. (19), Zekiye Z. (26) ile sanıkların yakınları ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyeti karar duruşmasında sanıklar ve avukatların son sözlerini dinlerken, bugüne kadar yakalanamayan Ali Abdo hakkındaki dosyayı ayırdı. Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütü kurmak', 'silahlı terör örgütüne silah sağlamak', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'adam öldürmeye teşebbüs etmek', 'mala zarar vermek', 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek' suçundan Emine K.’ye bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 56 yıl 11 ay hapis ile 33 bin 320 lira adli para cezası, Ümmi Gülsüm M.’ye ağırlaştırılmış müebbet, toplam 47 yıl 6 ay hapis ve 27 bin 760 lira para cezası, Mithat T.’ye ise sadece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, diğer suçlardan beraatına karar verdi. Diğer tutuksuz yargılanan 2 sanık da beraat etti. İHA