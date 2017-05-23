Çapa Tıp, Hasdal'a taşınacak

Türkiye'nin en köklü tıp fakültesi konumundaki İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Hasdal'a taşınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Hasdal'da bin 100 dönüm araziyi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne tahsis ettik" dedi.

Çapa'nın 110 dönüm bir arazi üzerinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Yeni dönemde Çapa merkezde sadece poliklinik hizmeti verir hale gelecek. Dolayısıyla artık eğitim-öğretimde öğrencilerimiz Hasdal'daki yerde, inşallah iki tane sağlık bilimlerinde üniversite olacak.

Yolun bir tarafında çaprazda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi olurken, diğer tarafta da Bezmialem Sağlık Bilimleri Üniversitesi yapılacak. O da yaklaşık 700 dönüm kadar bir arazi olacak" dedi.

'Gecekonduda oturuyoruz'



Törende konuşan İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu, bazı altyapı eksiklikleri ve sıkıntıları olduğuna işaret ederek, "Baktığınız zaman hakikaten gecekonduda oturuyoruz. İnşallah bunların düzeleceğini ümit ediyoruz. Eksikleri gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim boyumuzu aşan fiziki ve teknolojik altyapı eksikleri hususunda devletimizin desteğine ihtiyacımız var. Yeniden yapılanma içinde bir araştırma hastanesi, bir araştırma merkezi, bir sağlık teknokenti ve buna bağlı kuluçka merkezi vasıtasıyla kanser, diyabet gibi önemli hastalıklarda bir otorite olma açısından, modern bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Bu yapılanma hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği desteğin devam edeceğine inancım tam" dedi.

Labirentvari fakülte

Çapa Tıp'ta bu sene dönem birincisi olan Dr. Sevilay Ertürk ise "İstanbul Tıp Fakültesi, nam-ı diğer Çapa İstanbul'dan da karışıktı. Hastalara yol gösterirken, zamanla biz de hastanenin labirentvari planını öğrendik. Daha o günlerde Çapa ile ilgili bu yıl 'taşındı taşınacak' haberleri çıkıyordu. Aradan 6 yıl geçti. Çapa'nın içinde bulunduğu belirsizlik devam ediyor. Artık kendi adından başka bir isimle özdeşleşen bu okulun, bir başka yere taşınacağı ile ilgili haberleri duyuyor, bu durumun üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Ertürk, kalabalık amfilerden şikayet etti. Törene katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de eşi Hayrunnisa Gül ile fakülteden mezun olan gelinleri Ayşe Zehra Gül'ün diplomasını takdim etti.

Erdoğan Brüksel'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılacak. Toplantıda, uluslararası toplumun terörizmle mücadelesinde NATO'nun rolünün güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak, transatlantik külfet paylaşımı konusu ele alınacak.

Söz konusu görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerindeki son durumun ve ileriye dönük atılabilecek adımların gündeme gelmesi bekleniyor.