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Çavuşoğlu: Güç kullanımı söz konusu değil

Türkiye'nin siyasi, askeri ve ekonomik açıdan atabileceği birçok adım bulunuyor. Ancak Ankara'nın radikal bir tavır ortaya koyması beklenirken konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu referandumu durdurmak için güç kullanımı gibi bir durumun olmadığını da söyledi.

21 Eylül 2017 Perşembe 16:31
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Çavuşoğlu: Güç kullanımı söz konusu değil

Türkiye'nin siyasi, askeri ve ekonomik açıdan atabileceği birçok adım bulunuyor. Ancak Ankara'nın radikal bir tavır ortaya koyması beklenmiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu referandumu durdurmak için güç kullanımı gibi bir durumun olmadığını da söyledi.

BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta açıklama yapan Çavuşoğlu, "BMGK de bu süreçte önemli bir rol oynayabilir. Türkiye, P5 ve Avrupa ülkelerin, yeni uluslararası toplum olarak hepimiz bu referanduma karşıyız ve ilk olarak Irak’ın toprak bütünlüğünü destekleyeceğiz. Ayrıca, bu referandum Irak’taki Kürtlere istikrar ya da daha fazla hak getirmeyecek. Hatta ülkede ve bölgede iç savaşa, başka kargaşalara ya da istikrarsızlığa sebep olabilir. Bu çok hassas bir konu. Biz, IKBY yetkililerine bu süreci durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Eğer sorun anayasal haklarsa bu konuda onlara yardımcı olabiliriz. Bizim Bağdat’a verdiğimiz mesaj da bu. Türkiye ve IKBY’nin belirtebileceği diğer ülkeler olarak aracılık yapabiliriz, hatta haklarını sağlamak için garantör olabiliriz" dedi.

Güç kullanımı söz konusu değil

14 Eylül'de yaptığı, “Türkiye’nin gerekmesi durumunda güç kullanmaktan çekinmeyeceği” yönündeki açıklaması hatırlatılan Çavuşoğlu şunları söyledi: “Biz, IKBY’yi, yetkililerini ve Peşmerge’yi destekliyoruz. IŞİD’e karşı mücadelede Peşmerge’yi biz eğittik, yani Irak’taki ya da Suriye’deki Kürtlerle herhangi bir problemimiz yok. Bizim problemimiz, terör örgütleri olan PKK ve YPG’yle. Referandum ciddi bir mesele. Bu büyük bir hata ve uluslararası toplumdan da herhangi bir destek görmedi. Bölge ve Irak’ta istikrarın yitirilmesine sebep olacak.”

Perşembe günü Fransız mevkidaşım Jean-Yves Le Drian’la düzenlediğimiz basın toplantısında gelen “Türkiye referandumu durdurmak için güç kullanacak mı?” sorusu üzerine o cevabı vermiştim. Ancak güç kullanımı söz konusu değil. Buradaki mesele istikrar, güvenlik, ulusal birlik ve Irak’ın toprak bütünlüğü."

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 21.09.2017 19:58
Anahtar Kelimeler:
AnkaraMGKBakanlar KuruluBarzaniReferandumErdoğanMilli Güvenlik Kurulu Toplantısı
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