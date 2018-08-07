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Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü bildirildi

07 Ağustos 2018 Salı 19:29
Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefon görüşmesi yaptı. İki bakanın ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri ve mevcut sorunların çözümünü ele aldığı belirtildi.

Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD’li mevkidaşıyla 3 Ağustos'ta yüz yüze görüşmüştü.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın iş birliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldıklarını" dile getirmişti.

Pompeo ise FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle ev hapsinde tutulan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson meselesinde yaşanan gerginliğe rağmen ABD ve Türkiye'nin değerli ortaklar olduğunu belirtmişti.

Bu arada, gün içinde ABD ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü konusunu ele almak üzere Türkiye'den bir heyetin ABD'ye giderek görüşmelerde bulunacağı bildirilmişti. Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık edeceği ifade edilmişti. Heyetin en kısa sürede ABD'ye hareket edeceği belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 07.08.2018 19:49
Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluPompeoABDTürkiye
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