Çavuşoğlu: 'Kovboy filmi çekmiyoruz'

Resmi ziyaret için Litvanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yakın zamanda Litvanyalı mevkidaşını Türkiye'de ağırladığını ve çok verimli görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Litvanya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke ilişkilerinin mükemmel düzeyde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın imzalanmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türk şirketlerinin Litvanya'da yatırım yapmaya ilgilerinin arttığını, Litvanya şirketlerinin de Türkiye'de rahatlıkla yatırım yapabileceğini kaydetti.

Toplantı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti hükümetleri arasında "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" imzalandı.

Çavuşoğlu, ABD Kongresinden bir heyetin Türkiye'deki temaslarına ilişkin bir soru üzerine, her şeyden önce iki ülke arasındaki diyaloğun önemine işaret ederek kendisinin de dışişleri bakanı olarak diplomasi ve diyalogdan yana olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, iki ülke arasında var olan sorunların çözülmesi için çok çaba sarf ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Kongre üyelerinin Türkiye'ye gelmesi önemli. Çünkü ABD'de farklı kurumlar var. Farklı pozisyonlar, farklı düşünceler var. Tam bir karmaşa var. Türkiye'nin önemini bilen ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi için Kongre üyeleri de var. Tabii FETÖ yüzünden zehirlenen, FETÖ'nün zehirlediği gruplar da var" diye konuştu.

Tehdit dili işe yaramaz

Çavuşoğlu, "Artık ilişkileri geliştirmek için tehdit dilini bir tarafa bırakmak lazım. Ya da normalleştirmek için kabul edilemez şartlar da koymamak lazım" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu, bu hava savunma sistemini başta ABD olmak üzere müttefiklerinden almak istediğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Fakat bu ülkeler bize satamadı ya da satmak istemedi. Benim de acil ihtiyacım var. Dolayısıyla bir yerden almak durumundayım" diye konuştu.

Şu anda Türkiye'nin acil ihtiyacını karşılayacak bir müttefikin olmadığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "ABD Patriotları şu anda bize satma garantisi verebiliyor mu? F-35'te bile her gün ciddi tehditler, 'yok Kongre'den geçmez, yok şu olmaz bu olmaz' hep böyle şartlar koymaya çalışıyorlar. Ama benim hava savunmamı korumam lazım. Bu benim güvenliğim için elzem. Herkeste füze var. Bu füzelere karşılık kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayım. Bu benim için tercih değil, bir zorunluluk. Bunu anlamaları gerekiyor. F-35'in ortağıyız zaten. Ortak üretim yapıyoruz. Bazı parçalar Türkiye'de üretiliyor. Bu çok taraflı bir projedir. Türkiye de bunun bir parçasıdır. 'Ben istedim, Türkiye çıkar.' Bu yaklaşım yanlıştır. Kovboy filminde olduğu gibi 'Ben istediğimi yaparım' derse o zaman bunun mutlaka bir karşılığı da olur."

'Türkiye, ABD'nin bir eyaleti değildir'

Türkiye'nin ABD ile olan sorunları iki eşit ortak olarak konuşup, çözüp yola devam etmekten yana olduğunu belirterek "Tek tarafın baskısı ve dayatmasıyla işler yürümez" diyen Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin dış politikasında Rusya'ya yöneldiğine ilişkin bir soruya "Rusya ile ilişkilerimiz AB ile ilişkilere ya da ABD’ye alternatif değil. Türkiye’nin dış politikası denge gözetmektedir" yanıtını verdi.

Türkiye'nin Suriye gibi konularda Rusya ile çalışmaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, Soçi ve Astana süreçlerinin işe yaradığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Türkiye şimdi NATO kararlarını ihlal mi ediyor?" diye konuştu.

'İdlib'e saldırı için bahane aranıyor'

Konuşmasında Suriye krizine de değinen Çavuşoğlu, Suriye konusunda Türkiye'nin risklerin farkında olduğunu belirterek, Halep, Doğu Guta, Humus gibi yerlerde yaşanan felaketlerin İdlib'de yeniden yaşanmaması için çaba gösterdiğini vurguladı.

Bölgedeki radikal grupların varlığının saldırı için bahane olarak gösterildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bunu önlemeliyiz. Bu, herkes için bir felaket olur. Suriye halkı, Türkiye, Avrupa için felaket olur" diye konuştu. Bu konuyu Rusya, İran, Avrupa ülkeleri ve koalisyondaki ülkelerle de görüştüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Litvanya'ya verdiği destek için teşekkür etti.

AA