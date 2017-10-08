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Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya zeytin dalı

Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan 'zeytin dalı' geldi. Çavuşoğlu, iki ülkenin sorun yaşaması için bir sebep olmadığını savundu.

08 Ekim 2017 Pazar 18:22
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Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya zeytin dalı

Der Spiegel dergisine konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Siz bize doğru bir adım atarsanız, biz iki adım atarız” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı, ‘ilişkilerde normalleşme olacağına inanıp inanmadığına’ ilişkin soruyu da “Evet. Ve ben, bu yönde çaba göstermeye hazırım” diye cevapladı.

Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da yaygın tepki çeken Nazi benzetmelerini de "Almanya’nın düşmanlığına cevap" olduğunu söyleyerek Almanların Türkiye’ye saygı duymayı öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’ye yönelik eleştirileriyle tanınan Alman Yeşiller Partisi’nin Eşbaşkanı Cem Özdemir’in Almanya Dışişleri Bakanı olma ihitmali konusunda ise Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye’ye dışişleri bakanı olarak her kim gelirse gelsin, bize gösterdiği ölçüde saygı gösterecektir” yorumunu yaptı.

Türkiye ve Almanya arasında başta İncirlik üssündeki Alman askerleri ziyaretine Türkiye'nin izin vermemesi, Almanya'nın Türkiye'de yapılan Anayasa referandumu için Almanya'da Türkiyeli siyasilerin konuşma yapmasını engellemesi gibi bir çok gelişme ikili ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Haber Merkezi

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Çavuşoğlundan Almanyaya Zeytin DalıMevlüt ÇavuşoğluAlmanyaTürkiye
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