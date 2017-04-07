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Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye bayrak uyarısı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kerkük’te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asılması ve referandum kararı alınmasını değerlendirdi. Çavuşoğlu, “Barzani yönetimini, etnik hassasiyeti kullanarak tuzağa düşürüyorlar" dedi.

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Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye bayrak uyarısı!

Bu durumun Barzani yönetimine de, Erbil’e de bir tuzak olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Esasen bu, Barzani yönetiminin herkesle arasını bozma girişimidir. Bu işin mimarı Talabani’nin partisidir” diye konuştu.

Barzani’ye karşı Talabani’yi destekleyen güçler de olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, amacın buradaki tarafların kendi arasında kavga etmesi ve dolayısıyla güçlenmesinin önlenmesi olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, “Bu tuzağa Barzani’nin düşmemesi lazımdı. Biz kendilerini uyardık” dedi. Kerkük'ün bölgesel yönetime ilhakı için referanduma gidilmesi kararını da değerlendiren Çavuşoğlu, "Referandum olayı esasen oradaki yönetimin ve meclisin alacağı bir karar değil. Ne yapıyor? Bağdat yönetiminden 'referandum yap' diye talepte bulunuyor. Talepte bulunması burada referandum yapılacağı anlamına gelmez. Bağdat yönetimi de zaten bunun saçma olduğunu söyledi. Barzani yönetimini, etnik hassasiyeti kullanarak tuzağa düşürüyorlar" şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ

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