Çavuşoğlu'ndan dikkat eçeken AB mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın El-Şark el-Avsat gazetesine verdiği demeçte, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki vize serbestisi sürecine ilişkin, "Vize serbestisinin en kısa zamanda verilmesini bekliyoruz. Eğer AB bu konuda yeşil ışık yakmazsa Ege Denizi'nde üstlendiğimiz ağır yükü gözden geçirmek zorunda kalacağız" dedi.

Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında AB ülkelerinin verdiği tepkilerin Türkiye'yi 'hayal kırıklığına' uğrattığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, AB'nin dayanışma ve destek gösterisinde bulunmak yerine haksızca Türkiye'yi darbe girişimi sonrasında attığı adımlar nedeniyle eleştirmeye odaklanmasından dolayı ikili ilişkilerin zorlu bir dönemden geçtiğini kaydetti. "AB üyeliği bizim için öncelik olmaya devam ediyor" diyen Çavuşoğlu, AB'ye katılım sürecinde karşılaşılan siyasi engellerin de Türkiye-AB ilişkilerini zora sokan etkenler arasında olduğunu söyledi. Türkiye'de AB'nin son dönemdeki tavrından kaynaklanan bir güven kaybı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Güven bunalımın üstesinden gelmek için hala olumlu adımların atılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.



Çavuşoğlu, tüm zorluklara rağmen Türkiye-AB ilişkilerinin tekrar olumlu bir raya oturtulmasının mümkün olduğunu belirterek "Türkiye, Avrupalı ortakları ve AB'den olumlu, iyi niyetli ve yapıcı bir tutumla karşılaşırsa kesinlikle karşılık verecektir" dedi.

AA