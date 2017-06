Çavuşoğlu: Ön şartsız hazırız!

Avrupa Birliği ile referandum sürecinde gerilen ilişkileri yumuşatma çabası içine giren Türkiye, Kıbrıs konusunda da atağa kalktı. Ankara müzakereleri yeniden canlandırmak istiyor. Türk ve Rum tarafı 4 Haziran'da Newyork'ta bir araya gelecek.

Kritik buluşma öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu amaçla KKTC'yi ziyaret ederek muhalefet partileri de dahil olmak üzere tüm muhataplarla görüşmeler yaptı.

Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Müzakerelerin Rumların tavrı nedeniyle tıkandığını ifade eden Çavuşoğlu hiçbir ön şart olmadan müzakerelere hazır olduklarını söyledi.

‘Biz ön şart koşmuyoruz’

Çavuşoğlu, "12 Ocak 2017 Cenevre sonuç bildirgesinde bundan sonraki süreçte adada iki tarafın müzakereleri devam ettirmesi ön görülüyordu. Müzakereler devam etti ama ilk 4 fasılda açıkta kalan konularda hiç yakınlaşma olmadı. Hemen hemen hiç olmadı. Kayda değer hiçbir kapanma olmadı. Dolayısıyla artık Cenevre’ye de gidilmesi gerekiyor. Orada olacaksa da olmayacaksa da kararı vermemiz lazım. Aksi takdirde süreç, Rum tarafının istediği gibi uzuyor uzuyor. Ama ilelebet bu şekilde gidemeyeceğimiz ve bu müzakerelerin de aslında son bir fırsat penceresi olduğunu her vesileyle söylüyoruz. Bu sebeple New York’tan beklentimiz bu tıkanıklığın aşılması. Aşılması için de biz ön şart koşmuyoruz. Rum tarafının ön şartları kaldırması ve konferansa gidilmesidir, beklentimiz budur. Bu konuda özellikle genel sekretere de önemli görevler düşüyor. Bugüne kadar olduğu gibi objektif ve dengeli bir şekilde genel sekreterin de ekibinin de görevini yapacağına inancımız tamdır" dedi.

Önceliğimiz A planı

“Kıbrıs konusu, Ege konuları, Yunanistan’la aramızdaki ikili konular var olan anlaşmazlıklar sorunlar konusunda biz her zaman en üst düzeyde de görüşmelerimizi sürdürüyoruz” diyen Çavuşoğlu, “Diplomasiyi sonuna kadar işletmemizde fayda var. Şimdi önümüzde bir A planı var bu da Kıbrıs’ta bir çözüm süreci ve biz tamamen buna odaklandık ve bu süreç öyle veya böyle sonuçlanıncaya kadar olumlu ya da olumsuz, biz bu A planına odaklanacağız. Eğer olmazsa o zaman B planı C planı onlara o zaman bakarız her zaman vardır ama şimdi önemli olan A planını işletmektir buraya odaklanmaktır” şeklinde konuştu.

Akıncı da "ön şartımız yok" dedi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da, "Kıbrıs’ta bir çözüm her iki tarafın da eşitliğini, özgürlüğünü, güvenliğini içermelidir. Bunun yollarını oturalım konuşalım ön şartsız bir şekilde. Biz hazırız, Türkiye de hazır. Buyursunlar Cenevre’nin koşullarını yaratalım ön koşullarla önünü tıkamayalım” dedi.