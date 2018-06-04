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Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Kritik görüşme ABD Dışişleri Bakanlığında yapıldı

04 Haziran 2018 Pazartesi 18:03
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Kritik görüşme ABD Dışişleri Bakanlığında yapıldı. Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Ağırlıklı Münbiç konusunun ele alındığı görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik süreç de gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye-ABD ikili ilişkilerini, Münbiç Yol Haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları ele aldıklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında Münbiç konusunda varılacak bir mutabakatın bugünkü görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini açıklamış ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini belirtmişti. AA

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çavuşoğlu
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