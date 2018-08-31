Çavuşoğlu: S-400'leri aldık, nokta

Gymnich toplantısı öncesi basına yaptığı açıklamada, güvenlik ve göçmen konusu gibi birçok konunun görüşmelerde ele alınacağını dile getiren Çavuşoğlu, Brüksel ve Ankara arasındaki ilişkilerin gayet iyi bir durumda olduğu ve daha da gelişeceğinin altını çizerek, OHAL ve seçimlerin ardından AB reformlarının Türkiye için öncelikli bir konumda olduğunu ifade etti.

Açıklamalarında İdlib'deki gelişmelerle ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "İdlib’de saldırı olacağına ilişkin bir endişe var, biz de bu saldırıyı durdurmak için çaba sarf ediyoruz. Bildiğiniz gibi Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla Moskova’ya da gittik. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Türkiye’ye geldi. İran’da üçlü zirve var Soçi formatında. Diğer muhataplarımızla da konuşuyoruz, böyle bir saldırı Suriye için, İdlib için felaket olur" diye konuştu.

Rusya'dan alınancak S-400 konusundaki önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Biz S-400’leri aldık, nokta. Bundan sonra bunun tartışması olmaz. Acil ihtiyacımız var, aldık. Biz alırken de özellikle NATO’ya ve müttefiklerimize yönelik tehdit oluşturmaması içinde gerekli hassasiyeti gösterdik. Müttefiklerimiz bize satsaydı onlardan alırdık. Dolayısıyla Biz hava sahamızı korumak zorundayız. Kendimizi, milletimiz ve toprağımızı korumak bizim asli görevimiz" ifadelerini kullandı.

AA