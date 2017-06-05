Çavuşoğlu ve Gabriel'den sert mesajlar

FETÖ'cü bazı askerlerin iltica başvurularının kabul edilmesi ve Alman parlamenterlerin İncirlik ziyareti başvurusunun reddedilmesi nedeniyle gergin olan Türkiye-Almanya ilişkilerini değerlendirmek üzere dün Türkiye'ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında görüşmelerde Alman milletvekillerinin İncirlik’teki askeri üssü ziyaret etme taleplerinin de ele alındığını belirten Çavuşoğlu, "Bizim Brüksel'de de Sayın Cumhurbaşkanımızla Şansölye Merkel görüşmesinde de yaptığımız önerimiz, şu anda Konya NATO üssünü Alman heyetinin ziyaret etmesidir. Bununla başlamakta fayda var. Bunları da, İncirlik dahil, biz hepsini bugün değerlendirdik. Şu an itibariyle İncirlik değil, Konya'daki NATO üssünü ziyaret mümkün. Daha önce de açıklamıştık, Konya'ya ziyaretin mümkün olduğunu ben bizzat açıklamıştım" diye konuştu.

'Problem yaşamak istemiyoruz'

"Bizim Almanya ve Avrupa'yla bir problemimizi yok. İşbirliğimiz ortada. Almanya'da yaşayan 3.5 milyondan fazla Türk var. Bizim Almanya'yla problem yaşamak için bir neden yok" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Almanya bize bir adım atarsa, biz iki adım atarız. Bugün görüşmelerimizde durumu nasıl gördüğümüzü özetledik. Bunlardan biri Almanya'daki Türkiye karşıtlığı. Bu ırkçılık olarak cereyan ediyor. Bu Avrupa'nın da bir sorunu. Bunu aşmalarını isteriz. PKK'nin Almanya'daki faaliyetleri bir diğer konu. Zorla para toplama, açık şekilde propaganda yapmaları. Frankfurt'ta yaptıkları toplantıda PKK paçavraları, liderlerinin videolarının yayınlanması gibi olaylar Türk halkını yaralamıştır. ALmanya'nın bu sembolleri yasaklamasından hemen sonra bu mitingin yapılması manidardır. Diğer konumuz, FETÖ üyelerinin Almanya'da bulunması. 400'den fazla kişinin Almanya'dan sığınma talebinde bulunması. Dün akşam bir şehidin ailesini ziyaret ettim. Acılarımız hala taze. Bu nedenle FETÖ üyelerinin Almanya gibi bir ülkede barınmasını biz istemeyiz" dedi.

Bu arada dün saat 12.30'da planlanan Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i kabulü, program yoğunluğu nedeniyle iptal edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Basın toplantısında Katar krizine de değinen Bakan Çavuşoğlu, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamasında, "Her şartta diyaloğun devam etmesi lazım ki var olan sorunlar barışçıl yoldan aşılsın. Mevcut tablodan üzüntü duyduk. Durumun normalleşmesi için de elimizden gelen her türlü desteği veririz" dedi.

Almanya Konya'da devam edebilir

Basın toplantısında Türkiye'nin Almanya ile birçok önemli bağı olduğunu söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise "Darbe girişimi olduğunda, Almanya yeterince hızlı bir şekilde tepki göstermediği için duygusal bir yaklaşım gelişti. Bir askeri darbenin her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının zihninde olduğunu biliyoruz. Seçilmiş hükümetleri ortadan kaldırma amacı taşımıştır. Bu gibi darbe girişimlerine tahammül edemeyeceğimiz ben burdan açıkça ifade etmek istiyorum" dedi.

Alman Bakan Gabriel şöyle konuştu: "Konya üzerine konuştuk, bu olumlu bir gelişme. Sonra bir de İncirlik meselesi var. Türk tarafı, Alman tarafının bu konuyu gündem meselesi yapmak istemediğini anlattık. Ancak şu an İncirlik ziyaretinin mümkün olmadığını söylediler. Bunu iç siyasete bağlıyorum. Ancak Alman ordusu bir parlamento ordusudur. Buradaki birliklerin başka yere kaydırılması ilişkilerin kötüye gitmesi anlamına gelmez. Buradan çıksak bile Konya'da devam edeceğiz. Ve ilişkilerimizi bu şekilde de iyi yönde geliştirebiliriz. Biz NATO'da ortağız."

FETÖ darbe girişimi şüphelileri için çok net delillere ihtiyaç olduğunu söyleyen Sigmar Gabriel, "Mevkidaşıma iltica başvuruları için şunu söyledim. İltica başvuruları için bağımsız bir kurum var ve buna mahkemeler karar veriyor" dedi.