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Çavuşoğlu: 'zırvaya zırva dedim'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok yönlü bir dış politika izlediğini belirterek, Türkiye'nin Avrupa ile bir problemi olmadığını ifade etti. Öte yandan Çavuşoğlu, çok konuşulan o sözlerine de açıklık getirdi.

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Çavuşoğlu: 'zırvaya zırva dedim'

Almanya'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin kendisine çeşitli sorular yönelttiğini aktaran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Almanya'da bir gazeteci, 'Sizin ülkenize gelen her turist tutuklanıyormuş, o yüzden gelmeye korkuyoruz' diyor. Ben de bunun 'zırva' olduğunu söyledim. Bunun İngilizcesi, başka bir kelime. Vay efendim bunu kelime kelime çevirip, ondan sonra da 'Bakan şöyle dedi'. Ben buna zırva demeyeceğim de  ne diyeceğim? Bir gazeteci çıkıp, 'Sizin ülkenize gelen her turist  tutuklanıyormuş' derse ne diyeceğim? Yani bir gazeteci, önce dürüst olmalı. Bugün  Avrupa'daki gazeteciler, dürüst değil. Çünkü onları da yönlendiren  siyasetçilerdir, derin devlettir. Bugün Almanya'daki gazetelerin hepsi, yüzde  100'ü, bu sistemin kontrolündedir. Bunu bilerek söylüyorum, çok iddialı bir  şekilde söylüyorum. Alman arkadaşlarımızla görüştüğümüz zaman onların da yüzüne  söylüyorum. Hiç de bir şey söylemiyorlar. Avrupa'nın kendisini tekrar gözden  geçirip, tekrar eski fabrika ayarlarına dönmesi lazım. 2. Dünya Savaşı sonrası  fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Çünkü bu Avrupa'nın gidişi, felaket ve maalesef  endişe verici."

Bakan Çavuşoğlu, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaretinde yaptığı  konuşmada, Türkiye'nin çok yönlü bir dış politika izlediğini belirterek, Türkiye'nin Avrupa ile bir problemi olmadığını ifade etti.

Avrupa'nın emir vermeye ve bu emri Türkiye'nin hemen yerine  getirmesine ve istedikleri karaları almasına alıştığını belirten Çavuşoğlu, "Onlar karar verecek, Türkiye onların buyruğunda gidecek. Geçti o  günler. Bizi eşit bir ortak gibi görmek durumundalar ve görecekler de  anlayacaklar da." dedi.

HABER MERKEZİ

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