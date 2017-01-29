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Çavuşoğlu’nun Latin Amerika turu başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Arjantin, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika'yı kapsayan Latin Amerika turu yarın başlıyor.

29 Ocak 2017 Pazar 17:35
Çavuşoğlu’nun Latin Amerika turu başlıyor
Bakan Çavuşoğlu'nun Latin Amerika'daki ilk durağı, Arjantin olacak. Çavuşoğlu'nun 30 Ocak'taki ziyareti, 2010'da yüzüncü yılını dolduran ikili ilişkilerde 19 yıl aradan sonra ülkeye dışişleri bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Bakan Çavuşoğlu'nun Arjantin'nin ardından Paraguay'a yapacağı ziyaret ise Türkiye'den ülkeye dışişleri bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacak. Ziyarette, Türkiye ve Paraguay arasında 'İkili Hava Ulaştırma Anlaşması' ve 'Dostluk ve İşbirliği Anlaşması' imzalanması öngörülüyor. Çavuşoğlu'nun Latin Amerika'daki üçüncü durağı ise Dominik Cumhuriyeti olacak. Ziyarette, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel kuruluşlardaki iş birliği imkanları ele alınacak.
Dışişleri Bakanı, Latin Amerika turunu 3 Şubat'ta Türkiye'nin Güney Amerika'daki ilk stratejik ortağı, Meksika ile tamamlayacak. Türkiye'nin Brezilya, Meksiko, Buenos Aires, Santiago (Şili), Karakas (Venezüella) ve Havana (Küba) büyükelçiliklerine ek olarak, 2010'da Bogota ve Lima, 2012'de Quito (Ekvador), 2013'te Santo Domingo (Dominik Cumhuriyeti), 2014'te Panama ve San Hose ile 2015'te Guatemala büyükelçilikleri açıldı. AA
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