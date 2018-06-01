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Çayda marka değeri üretim kadar önemli

Türkiye'nin çay üretimi kadar marka değerine de önem vermesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemiz çay üretiminde dünya sıralamasında 5. sırada olmakla beraber bugün 86 ülkeye çay ihraç ediyor

01 Haziran 2018 Cuma 13:48
Çayda marka değeri üretim kadar önemli

Türkiye'nin çay üretimi kadar marka değerine de önem vermesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemiz çay üretiminde dünya sıralamasında 5. sırada olmakla beraber bugün 86 ülkeye çay ihraç ediyor. Üretimdeki ve ithalattaki bu başarımızı, özellikle butik çay işletmelerinin marka değerini artırarak daha üst seviyelere taşıyabiliriz. Fındık denildiğinde akla ilk gelen olabiliyorsak çay üretiminde de aynı başarıyı yakalayabiliriz” dedi.

Çay üretimiyle beraber markanın bilinilirliğinin de öneminden söz eden Palandöken, “Dünya çay piyasasında, kaliteye önem verilmesinin yanında yeni ürünlerin sunulması da piyasanın büyümesinde önemli bir etkendir.

Çeşitlilik ne kadar artarsa tüketim ve ona bağlı olarak üretim de o kadar artar. Ülkemizde bu çeşitliliğe en büyük katkıyı ise butik çay işletmeleri yapmaktadır. Dolayısıyla çeşitliliğimizin dünya çapındaki getirisini büyütmek için bilinilirliğini de artırmamız gerekmektedir. Örneğin bir İngiliz çay markası dünyanın her yerinde biliniyorsa neden bir Türk markası da bilinmesin” diye konuştu. EKONOMİ SERVİSİ
 

Anahtar Kelimeler:
çayMarka
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