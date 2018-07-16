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Çekilme yalan! Türk Dışişleri'nden flaş açıklama

Suriye'nin Münbiç kentinde Türkiye ile ABD arasında sorun haline gelen ve daha sonra yapılan protokolle çekilmeleri istenen terör örgütü PKK/YPG'nin son grubunun da ayrıldığı ileri sürüldü. İddianın 'abartılı' olduğunu ifade eden Türk Dışişlerinden ise "Münbiç'ten YPG/PKK'nın tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması geldi

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:37
Çekilme yalan! Türk Dışişleri'nden flaş açıklama

ABD'nin Münbiç'te güç olarak kabul ettiği ve birlikte çalıştığı Menbiç Askeri Meclisi, son yaptığı açıklamada, koalisyon ile işbirliği içerisinde eğitim veren YPG'nin son grubunun da 15 Temmuz'da Menbiç'ten çekildiği duyurdu.

Yazılı açıklamada, "Münbiç Askeri Meclisi olarak; YPG’nin son danışma grubunun da Koalisyon iş birliği ile savaşçılara eğitim verme görevlerini tamamlayarak 15 Temmuz 2018’de Münbiç'ten çekildiğini duyuruyoruz" denildi.

Münbiç Askeri Meclisi ve YPG'nin, Uluslararası Koalisyon ile iş birliği ile 15 Ağustos 2016'da kenti DEAŞ'tan aldığı ve güvenliğin sağlandığı belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"16 Kasım 2016'da Münbiç Askeri Meclisi olarak Münbiç'in askeri ve güvenlik sorumluluğunu üstlendik. YPG, resmi bir açıklama ve askeri bir törenle kentten çekildi. Kentin savunması alanında kurumlaşma ve örgütlenme çalışmalarımıza devam ettik.

YPG'den askeri bir danışma grubunun Münbiç'te kalmasını ve Uluslararası Koalisyon iş birliği ile meclis savaşçılarına eğitim vermesini talep ettik. İki yılın ardından Meclis artık eğitimleri devam ettirebilecek düzeye geldi.

Bu temelde YPG ile yapılan anlaşma sonucu askeri danışma grubunun bir kısmı 3 Haziran'da bugün de görevlerini tamamlayan son grup kentten çekildi."

Türkiye'den 'abartılıyor' açıklaması geldi

Münbiç'teki gelişmeye ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiği haberleri abartılı, süreç devam ediyor" denildi.

Konuya ilişkin haberleri değerlendiren kaynaklar, söz konusu haberleri abartılı bulduklarını belirterek, bu konudaki sürecin devam etmekte olduğunu vurguladı.

Devriye güzergahındaki kontrol noktalarından çekilmenin sürdüğünü ifade eden kaynaklar, "Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiç'ten bu aşamada YPG/PKK'nın tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" diye konuştu.

Türkiye ve ABD aylar süren uzlaşmazlıktan sonra Haziran ayında Münbiç konusunda bir anlaşmaya varmışlardı. Buna göre terör örgütü YPG, Münbiç'ten çekilecek, Türk ve Amerikan askerleri kasaba ve çevresinde güvenlik ve istikrarı birlikte tesis edeceklerdi.

Son Güncelleme: 16.07.2018 16:04
Anahtar Kelimeler:
Türk DışişleriPKKPydABDYPGMenbiçMünbiçSuriye
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