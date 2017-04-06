Çelikçilerden 3 ayda 5.2 milyon ton ihracat

Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2017 yılının ilk çeyreğindeki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 5.4 milyon ton, değer bazında ise 3.5 milyar dolar oldu. 2017 yılının Ocak-Mart dönemi rakamlarına göre; Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 101 artış ile 1.5 milyon tona ulaştı ve bölgeler arasındaki liderliğini sürdürdü. Avrupa Birliği’ni 1.2 milyon tonla Ortadoğu, 664 bin tonla Kuzey Amerika ülkeleri ve 471 bin tonla Kuzey Afrika ülkeleri izledi. Çelik sektörünün yılın ilk çeyreğinde miktar bazında ihracatta en fazla artış yakaladığı ülkeler; Singapur, İspanya, İtalya, Hong Kong ve Yemen olarak sıralandı. İhracat verilerini değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “Geçtiğimiz ay özellikle değer bazında yaşanan önemli orandaki yükseliş temel olarak ihraç fiyatlarımızdaki artıştan kaynaklandı. Mart ayında çelik ihraç fiyatımız 78 dolar arttı” dedi. AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL