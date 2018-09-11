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Cenevre'de 4'lü zirve

Rusya'da Temmuz ayında yapılan Suriye konulu garantörler toplantısında kararlaştırılan Anayasa Komitesi'ni oluşturmak için Türk, Rus ve İranlı diplomatlar, BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura başkanlığında İsviçre'nin Cenevre kentinde buluştu

11 Eylül 2018 Salı 15:50
Cenevre'de 4'lü zirve

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkililer arasında Anayasa Komitesi'ne nihai halin verilmesi için yapılan resmi toplantılar İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Soçi'de 30 Ocak 2018'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde bir Anayasa Komitesi kurulması kararı alınmasının ardından yaşanan süreçte kritik aşamaya gelindi.

BM Özel Temsilcisi Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri BM Cenevre Ofisi'nde resmi görüşmelere 11 Eylül itibarıyla başladı.

Gün boyu süren dörtlü formattaki toplantılarda Anayasa Komitesi'ne ilişkin tüm detaylar masaya yatırıldı. Toplantılarda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Rus heyetini ise Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ve İran heyetini de Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari temsil ediyor. 10 Eylül'de Türk, Rus ve İran heyetleri, Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği'nde basına kapalı ve gayri resmi üçlü toplantı yapmıştı.

Türk ve Rus heyetleri aynı yerde ikili toplantı yaptıktan sonra, yine Türk ve İran heyetleri BM Cenevre Ofisi'nde bir araya gelmişti.

5 Temmuz'da BM'ye liste verilmişti

Rusya'da Temmuz ayında yapılan Suriye konulu garantörler toplantısının sonuç bildirisinde Anayasa Komitesi'nin kurulması önemli yer tutmuştu. Bildiride Türkiye, Rusya ve İran'ın, Cenevre'de BM gözetimindeki Anayasa Komitesi çalışmalarının en kısa zamanda başlatılmasını teşvik etmekte anlaştıklarına işaret edilmişti.

Suriye Müzakere Yüksek Kurulu (MYK), Anayasa Komitesi'nde muhalefeti temsil edecek üyeler için Türkiye ile eş güdüm halinde hazırladığı 50 adayın yer aldığı listeyi, 5 Temmuz'da BM Suriye Özel Temsilcisi'ne sunmuştu.

Suriye'de 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşı sona erdirmek için  BM çatısı altında yapılan görüşmeler, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve  terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlık içeriyor.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
CENEVRERusyaTürkiyeİranMisturaBMSuriye
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