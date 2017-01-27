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Cenevre görüşmeleri ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Cenevre’de gerçekleştirilmesi planlanan Suriye görüşmelerinin Şubat sonuna ertelendiğini açıkladı

27 Ocak 2017 Cuma 16:05
Cenevre görüşmeleri ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 8 Şubat'ta Cenevre'de gerçekleştirilmesi planlanan Suriye görüşmelerinin Şubat ayı sonuna ertelendiğini açıkladı.

Bakan, görüşmelerin ertelenme nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi. Suriyeli muhalif grupların temsilcileriyle bir araya gelen Lavrov, aylardır Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bir Suriye görüşmesinin gerçekleştirilmemesinin ‘'kabul edilemez'' olduğunu söyleyerek BM'yi eleştirdi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Rusya'nın Suriye konusunda Türkiye ve İran'la uzun soluklu bir işbirliği umut ettiğini söyledi.  Astana görüşmeleri sonrası yapılan ortak açıklamada Suriye'de yaklaşık bir aydır devam eden ateşkesin kalıcı bir hale getirilmesi için Türkiye, Rusya ve İran tarafından üçlü bir mekanizma kurulması konusunda mutabakata varıldığı belirtilmişti.

Öte yandan Muhaliflerden bazılarının anayasanın Suriye halkının bizzat kendisi tarafından yazılması gerektiğini söylediğini aktaran Lavrov "Bu metni ABD'nin işgal edilen Irak'ta dayattığı anayasa metni ile karşılaştırdılar. Bu çok hilebaz bir tutum…  Irak'ta bir işgal durumu söz konusuydu. Yazılan anayasa metni Irak halkına dayatılıyordu. Ancak burada Suriyeli taraflara sunulan bir teklif var, burada bir dayatma durumu söz konusu değil" dedi.

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Cenevre Görüşmeleri ErtelendiCENEVRELavrovRusyaSuriyeABDIrak
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