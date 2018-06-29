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Cenevre’de Suriye buluşması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya, Türkiye ve İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Cenevre’de Suriye’yi görüşeceklerini açıkladı

29 Haziran 2018 Cuma 12:57
Cenevre’de Suriye buluşması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya, Türkiye ve İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Cenevre’de Suriye’yi görüşeceklerini açıkladı. Verşinin, Suriye’deki ateşkesin garantörü Moskova, Ankara ve Tahran ile BM Özel Temsilcisi Staffan de Mistura arasında Cenevre’de Suriye konulu yeni bir görüşmenin planlandığını ifade etti. “Görüşmenin Temmuz ortasında olmasını umuyorum” diyen Verşinin, net tarihin henüz belli olmadığını kaydetti. Bu görüşme garantör ülkelerin de Mistura ile bir ay içinde yapacağı ikinci görüşme olacak. Görüşmenin ilki 19 Haziran’da gerçekleştirilmiş ve iki saat sürmüştü. Rusya’nın Soçi kentinde de 30-31 Temmuz’da Astana formatında bir başka Suriye görüşmesi yapılacak. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
CENEVRE
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