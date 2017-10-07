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Cep telefonu aracı yoldan çıkarıyor

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan bir kitap, sürüş sırasında cep telefonu kullanımının kaza ve ölüm riskini artırdığını gözler önüne seriyor.

07 Ekim 2017 Cumartesi 17:57
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Cep telefonu aracı yoldan çıkarıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DTÖ) tarafından yayımlanan kitaba göre direksiyon başında cep telefonu kullanımı trafik kazalarının başlıca nedenlerinden birini teşkil ediyor. Her yıl karayolu trafik kazalarında 1.3 milyon insanın hayatını kaybettiği, 50 milyon insanın da yaralandığı belirtilen kitapta, bu kazaların özellikle 15-29 yaş aralığındaki kişilerin ölüm sebepleri arasında önde geldiğinin altı çizildi.

Küresel boyutta ise ölüm nedenleri arasında trafik kazalarından kaynaklı yaralanmaların 9. sırada geldiği, bunun 2030'da 5. sıraya yükselmesinin beklendiği vurgulandı. Trafikte dikkat dağınıklığı alanında yürütülen birçok çalışmanın odak noktasının, sürücüler arasında cep telefonu ve diğer teknolojik ürünlerin kullanımının yaygınlaşmasından kaynaklanan sürücü dikkat dağınıklığı olduğu ifade edildi.

Dikkat dağınıklığının, 'dikkatin güvenli sürüş için önem arz eden eylemlerden sürüşü tehlikeye atan eylemlere sapması' olarak tanımlandığı kitapta, sürücülerin dikkat dağınıklığı türleri, 'görsel-yoldan gözü ayırmak', 'bilişsel-telefonda konuştuğu konu üzerinde derinlemesine düşünme', 'fiziksel-bir elle direksiyonu tutmak diğer elle teknolojik aleti kullanmak', 'işitsel-telefona cevap vermek ve dış sesleri duymayacak kadar cihazın sesini açmak' olarak sıralandı.

Hata yüzde 400 artıyor

Kitapta, cep telefonu kullanmanın sürücülerde gözünü yoldan ayırma, aklını yola odaklamama ve ellerini direksiyondan çekmeye neden olduğu belirtildi. Sürücülerin mesaj alırken ve okurken gözlerini yoldan ayırdıkları sürenin yüzde 400 arttığı, yüzde 28 daha fazla şerit sapması ve yüzde 140 daha fazla tehlikeli şerit değişikliği yaptığına işaret edilen kitapta, sürücülerin bunu telafi etmek için hızlarını düşürdükleri kaydedildi.
HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Cep TelefonuAraçDünya Sağlık Örgütü
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