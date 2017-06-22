Cepte 'faturalı' tercihi artıyor

Avrupa ülkelerinde ise bu oran ortalama yüzde 35 seviyesinde bulunuyor. Faturalı hattı tercih eden abonelerin oranının giderek artması dikkati çekiyor. Türkiye'de son bir yılda faturalı mobil abonelerin oranı yüzde 49'dan yüzde 52.1'e çıktı. Faturalı abonelerin dağılımına bakıldığında en yüksek payı Turkcell alıyor. Turkcell yüzde 59.4 ile 3G'de, yüzde 52.2 ile de 4.5G'de ilk sırada bulunuyor.



Bu şirketi, 3G'de yüzde 57.2 ile Türk Telekom, yüzde 38.2 ile Vodafone takip ederken, 4.5G'de yüzde 51.9'luk payla Vodafone ve yüzde 50.7 payla Avea yer alıyor. AA