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Cerrahpaşa bölünmeme kararı aldı

Bazı üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısının TBMM’de kabul edilmesi üzerine toplanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik Kurul’u ‘bölünmeme’ kararı aldı

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:44
Cerrahpaşa bölünmeme kararı aldı

Bazı üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmesi üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Akademik Kurul olağanüstü toplandı. Öğrenciler de Temel Tıp Bilimleri Binası’nda yapılan kurul toplantısının bitmesini yağmur altında bekledi. Toplantının bitmesinin ardından üniversite yönetimi ve öğretim üyelerinin binadan çıktığı anda öğrenciler, kurulu alkışlarla karşıladı.

‘Kurulumuzdan bölünmeme kararı çıktı’

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran dışarıda bekleyen kalabalığa bir açıklama yaptı. Üzgün olduklarını belirten Duran, “Ama hiçbir şey sonuçlanmadı. O bakımdan umutla beklemeye devam ediyoruz. Akademik kurulumuzdan ‘bölünmeme’ kararı çıktı. Gerçekten zor bir durum sevgili öğrenciler. Ama biz hukuk çerçevesinde bu aktivitelerimizi, bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Şimdiye kadar müthiş bir mücadele verdiniz. O bakımdan hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarih yazdınız. Şimdiye kadar yaptığınız güzel mücadeleyi devam ettirmenizi bekliyoruz ve arzu ediyoruz. Bu işlerin sonunda inşallah lehimize bir sonuç çıkar. Hiçbir şey bitmiş değil. Bir komisyon kuruldu. O komisyon da çalışacak. Bizlerle birlikte çalışacak. Göreceğiz bakalım süreci. İmza sürecinden (Cumhurbaşkanının) sonrası için de Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Hidayet Sarı da öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “15 gündür dosta, düşmana bizi sevenlere, sevmeyenlere öyle bir Cerrahpaşa gösterdik ki; herkes bize gıpta ile bakıyor. Cerrahpaşa’nın adını, İstanbul Üniversitesi’nin adını ayırmadık. Biz İstanbul Üniversitesi’nin bir çocuğu olarak Cerrahpaşa İstanbul Üniversitesi’nden ayrılmak istemiyoruz” dedi.

Haber Merkezi

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tecdeli 2018-05-10 20:57:33

bölunemez

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