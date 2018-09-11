Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92389
ALTIN
247.513
DOLAR
6.4333
STERLİN
8.3699
EURO
7.4548

Çevre kirliliğine en büyük katkı kamyonlardan

Kanada'da yapılan bir araştırma, otoyol yakınında çevre kirliliğinin en büyük sorumlularının kamyonlar olduğunu ortaya koydu

11 Eylül 2018 Salı 14:30
Çevre kirliliğine en büyük katkı kamyonlardan

Kanada'da yapılan bir araştırma, otoyol yakınında çevre kirliliğinin en büyük sorumlularının kamyonlar olduğunu ortaya koydu. Sonuçları "Environmental Science & Technology" dergisinde yayımlanan araştırmada, Vancouver ve Toronto'da, Kuzey Amerika'nın en işlek otobanı 401 dahil otoyol yakınlarındaki araç emisyonları ölçüldü.

Toronto Üniversitesi Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Fakültesinden Profesör Greg Evans liderliğinde iki yıl süresince yapılan araştırmada, otoyol çevresindeki emisyon seviyelerinin geçen araç sayısından çok yolları kullanan büyük kamyon sayısıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Araştırmada, şehir içinde kamyon taşımacılığında kullanılan bir yol yakınında emisyon seviyeleri 401 çevresindekine yakın çıkarken, bu yolda araç trafiğinin, 401'dekinin onda birinden az olduğuna dikkati çekildi.

Yine 401'de özel araç trafiğinin hala yoğun, ancak kamyon sayısının az olduğu hafta sonlarında emisyonlarda önemli düşüş gözlendi. Kanadalıların yüzde 30'u, büyük bir otoyolun 500 metre civarında ikamet ediyor. Araştırmaya, Kanada Çevre ve İklim Değişikliği kurumu, Ontario Çevre, Doğal Kaynakları Koruma ve Parklar Bakanlığı ile Metro Vancouver ilçe yönetiminin destek verdiği belirtildi. AA
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu koç 15 bin TL'ye satıldı
Bu koç 15 bin TL'ye satıldı
Cenevre'de 4'lü zirve
Cenevre'de 4'lü zirve
Gübre ve ilaca "yüzde yüz" zam
Gübre ve ilaca "yüzde yüz" zam
Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
Flaş açıklama! Türkiye OECD ve AB'yi geride bıraktı...
Flaş açıklama! Türkiye OECD ve AB'yi geride bıraktı...
'Atatürk hayatta olsaydı CHP'den içeri giremezdi'
'Atatürk hayatta olsaydı CHP'den içeri giremezdi'
Skandal! Türklerin katledildiği adada yeniden...
Skandal! Türklerin katledildiği adada yeniden...
Nüfusun dörtte biri öğrenci
Nüfusun dörtte biri öğrenci
Otobüs durağında vahşet
Otobüs durağında vahşet
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim