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Çeyiz almaya diye ölüme gittiler 4 ÖLÜ

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde çeyiz almaya gidenlerin içinde bulunduğu açık kasa pikabın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.

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Çeyiz almaya diye ölüme gittiler 4 ÖLÜ
Kaza, Bozova-Halfeti yolunun İncirli kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 FA 641 plakalı pikap, Halfeti’den Bozova’ya çeyiz almaya giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Bozova ve Şanlıurfa’dan giden ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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Çeyiz Almaya Diye ölüme Gittiler 4 ÖLÜ
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