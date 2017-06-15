CHP ‘adalet’ için yürüyor

Elinde 'adalet' yazılı bir pankart taşıyan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Adalet istiyoruz kendi ülkemizde, kendi ülkemizde insanca yaşamak istiyoruz. Gazetecilerin, milletvekillerinin hapiste olmasını istemiyoruz. Ülkemizde birlikte beraber barış içinde yaşamak istiyoruz. Bir dikta yönetimi ile karşı karşıyayız. Bıçak kemiğe dayandı, artık yeter diyoruz. Bunun için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek. Söyledim eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyeceğiz. Bu ülkenin, çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür. Adaleti isteyen herkes bu yürüyüşe destek vermek zorundadır. Hapishaneleri tıka basa dolu olan bir ülkede adalet olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede devlet olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede barış olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede huzur olmaz. Adalet, adalet, adalet. Bu soylu kavramın anlamını vermek, bu soylu kavramın gereğini yapmak zorundayız. Herkesin düşüncesine saygılıyız. Herkesin siyasal görüşüne saygılıyız. Herkes ama herkes yargının bagımsızlığını ve adaleti savunmak zorundadır. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Adaleti savunuyoruz. Bütün dünya duysun biz Türkiye'de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimi ile karşı karşıyayız. Dikta istemiyoruz. Darbecileri istemiyoruz, 20 Temmuz darbeciliği yapanları istemiyoruz. Kendi ülkemizde demokrasi, özgürlük istiyoruz. Taşeron işçileri, emekliler, köylüler, işçiler herkes için adalet istiyoruz. İnsanca yaşamak için adalet istiyoruz." Kılıçdaroğlu 'Adalet Yürüyüşü'ne devam ettiği sırada Akköprü mevkiinde kısa süreli arbede çıktı. iki grup arasında arbedeye polis araya girerek sonlandırdı. Kılıçdaroğlu, yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüşün ardından mola verdi. Mola veren Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı ve vatandaşlarla sohbet etti. Yaklaşık 10 dakika mola veren Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşüne devam etti. HABER MERKEZİ