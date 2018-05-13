CHP afta muhtevayı görmek istiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Bu meseleler, Twitter sayfalarında görüşülecek meseleler değildir, ciddi meselelerdir.

Kapsamını bir koysunlar bakalım, ne istiyorlar, ne yapıyorlar. O çerçevede oturup değerlendirilecek işlerdir" dedi. Bülent Tezcan, Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bülent Tezcan, Türkiye'nin 25 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde 9 Temmuz'dan itibaren bambaşka bir tabloya uyanacağını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Muharrem İnce olacak, CHP iktidar olacak, yargı bağımsız olacak. Adalet problemi Türkiye'de kalmayacak" değerlendirmesinde bulundu. AA