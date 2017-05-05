CHP'de kazan kaynıyor! İnce çok sert konuştu

Sert eleştirilerde bulunan ve hemen kurultay isteyen CHP Yalova milletvekli Muharrem İnce, "Yapılması gereken derhal, beklemeden seçimli olağanüstü tüzük program kurultayıdır. Partinin önce yüzde 26'yı sonra yüzde 49'u kucaklamasıdır. Sonra yüzde 51' bulmalıdır. Bu olağanüstü kurultayımız Cumhurbaşkanlığı kurultayı olarak anılacaktır" dedi.

"CHP’yi yönetenler sadece 2019’da yapılacak belediye seçimlerini değil, cumhuriyeti düşünmelidir" diyen İnce, "Türkiye’de demokrasi istiyorsak, önce partimizde demokrasi istemeliyiz. Öne partide demokrasi, sonra Türkiye’de demokrasi demeliyiz. Kavga lüksümüz, delegelere güveneceğiz" dedi.

Sözlerine "Hedefimiz 23 Nisan 2020’den önce, bu gazi Meclis’in yetkilerini geri almak olmalıdır" diye devam eden İnce, “Ben aday değilim, adayı belirlerim demek” yenilgi ruhunun ne kadar içselleştirildiğini göstermektedir" diye belirtti.

HABER MERKEZİ