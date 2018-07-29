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CHP'de kritik gün

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci 30 Temmuz Pazartesi günü saat 17.30'da tamamlanacak

29 Temmuz 2018 Pazar 18:08
CHP'de kritik gün

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultayı toplayacak salt çoğunluğa ulaştıklarını belirterek, "559 delege imzası elimizde, 69'u da postada. Toplam 628 imza topladık" açıklamasını yaptı. "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegeler, 625 olan salt çoğunluktaki imzaya ulaştıklarını açıklasalar da genel merkez yöneticileri sayının çok daha aşağılarda olduğunu savunuyor.

Genel merkeze göre bu sayı 530'lar civarında ve 30-40 kadar daha delege imzasını geri çekecek. Partide yeterli imzanın toplanıp toplanmaması konuşulurken, bazı kesimler tarafından sürecin mahkemeye taşınma ihtimali de göz ardı edilmiyor. Eski CHP MYK üyelerinden Umut Oran, "CHP'yi mahkeme kapılarına düşürmeyin" uyarısı yapan isimlerden.

CHP PM üyesi Erdal Aksünger de konunun mahkemeye taşınmaması gerektiğine işaret ederek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi isteğiyle olağanüstü kurultayı toplaması gerektiğini belirtti. Aksünger, "Bunu zorla yapmak veya zorla engellemek bize yakışmaz. İkisine de karşıyım" dedi. Bu süreçte parti kulislerinde yaşanan bir diğer tartışma ise delegelere baskı yapıldığı yönünde.
HABER MERKEZİ

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