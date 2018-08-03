CHP'de kurultay tartışması büyüyor

CHP yönetiminden dün yapılan açıklamada ise olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplanamadığı ifade edildi. Açıklamada, noter tasdikli imza sayısının 614 olduğu bildirildi. Bu imzalardan 4’ünün mükerrer olduğu, imza veren 5 kişinin ise artık delege olmadığı belirtildi. Böylece imza sayısının 605’e düştüğü belirtilen açıklamada, kurultay için yeterli imzaya ulaşılamadığı vurgulandı.

Bu arada, imza veren çok sayıda delegenin de imzasını geri çektiği dile getirildi. Bu kişilerin tespit edilmesinin ardından kesin imza sayısının açıklanacağı duyuruldu. Muhalif kanat adına konuşan ve 'ipe un seriliyor' yorumunda bulunan CHP PM Üyesi Gaye Usluer, 'Genel merkezimiz karşı imza toplamış. 630 imzayı teslim ettik ama 830 olsaydı da değişmeyecekti' dedi. Usluer şöyl konuştu: "Biz saat 4'te belgeleri götürdük, genel başkan yardımcılarıyla sohbet ettik.

Orada sorduk "Genel Merkeze gelen imza var mı? İmzasını çeken var mıdır" dedim. Bize rakam veremeyeceklerini söylediler. Daha sonra belgeleri yazı işlerine gönderdik. 10 dakika sonra sayın genel başkan yardımcımız yeterli belgenin olmadığı yönünde açıklama yaptı. Ben burada samimiyetsizlik görüyorum. Ellerindeki belge, rakamları bize niye açıklamadılar? Gerçekten bilgileri yoksa, bizim arkamızdan yapılan bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söylemek istiyorum. Şu anda Genel Merkez'den yapılan açıklama ipe un sermektir.

Biz 622'sini ayrıca noter huzurunda kayıt altına alınarak teslim ettik. 630 imzayı notere ayrıca kayıt altına aldırarak liste halinde genel merkeze sunduk. Sorun şurada, genel merkezimiz sonrada noter tasdikli imza veren kişilerden belli ki karşı yönde de bir imza toplamış.

Biz bunun rakamını bilemeyiz. Şu anda elimizde bir belge olmadığı için, genel merkezden de yazılı belge sunumu olmadığı için ben diyorum ki ipe un serilecek. 630 imzayı teslim ettik ama 830 olsaydı da değişmeyecekti."

HABER MERKEZİ