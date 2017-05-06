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CHP'de şok istifa!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcılığı ve parti sözcülüğü görevlerinden istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

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CHP'de şok istifa!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke partideki görevlerinden istifa etti. Selin Sayek Böke'nin yaptığı açıklama şöyle: "CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerimden istifa ediyorum. Katılımcı demokrasiye, sosyal demokrasinin evrensel prensiplerine inanan ve Türkiye'nin özgürlükçü demokrasiye kavuşmasının yolunun bu değerlerden geçtiğini düşünen bir siyasetçi olarak, gelinen noktada mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun bulmuyorum."

HABER MERKEZİ

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