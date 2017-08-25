CHP'den KHK'lara eleştiri

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, yeni yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Cumhurbaşkanlığına bağlanmasını eleştirerek, "Böyle bir tablo Abdülhamit'in istibdat yönetimini dahi bizlere aratır" dedi.

Türkiye'nin istihbarat kurumu MİT'ten aldığı bilgilerle Türkiye'nin güvenliğini sağlayan Başbakanlığın tüm yetkilerini olduğu gibi bıraktığını ve tam bir 'boşbakanlığa' dönüştüğünü vurguladı.

MİT'in artık milli olmaktan çıktığı iddiasında bulunan Gök, şunları savundu: "Burada Recep Tayyip Erdoğan kendi derin devletini kuruyor. Hem kendi partisinin hem de Türkiye ile ilgili istihbaratı bir hafiye devleti adı altında tanzim eden bir anlayıştır bu. Bu arada MİT Müsteşarının başkanlığında kurulan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu da Cumhurbaşkanına bağlanmıştır. Cumhurbaşkanı öncelikle Başbakana güvenmiyor, Başbakan MİT'e güvenmiyor, Recep Tayyip Erdoğan hiçbirine güvenmiyor ve illa 'suyun başında ben olacağım' diyor. Bu Erdoğan'ın Başbakana olan güvensizliğidir, MİT'e olan güvensizliğidir. Şu anda Milli İstihbarat Teşkilatı millilikten çıkmıştır. Böyle bir tablo bir derin devlet anlayışıyla açıklanır. Vahim bir tablodur."

Levent Gök, yayımlanan KHK'da milletvekilleri ile ilgili bir düzenlemenin de yer aldığını, milletvekillerini soruşturma ve kovuşturma yetkisinin bundan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesine verildiğini anlattı.

Düzenlemelerin kanunla Mecliste yapılması gerektiğini ancak bunun KHK'larla gerçekleştirildiğini aktaran Gök, "Kanunla Mecliste yapılması gereken düzenlemelerin KHK'larla gerçekleştirilmesinin önünü açan ve bunun ağır sorumluluğunu taşıyan kurum Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi bu cüreti vermiştir iktidara. Anayasa Mahkemesinin yarattığı hukuksuzluk içerisinden Türkiye'de yeni hukuksuzluklar ve adaletsizlikler yaratılmaya çalışılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

AA