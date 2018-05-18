CHP'den suç duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili, 15 Haziran 2017'de Ankara'dan başlayan ve İstanbul'a kadar süren yürüyüşe katılanların usulsüz şekilde dinlendiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Özel, beraberindeki milletvekilleriyle Ankara Adliyesine gelerek, suç duyurusu dilekçesini verdi. Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Özel, 25 gün süren 432 kilometrelik yürüyüşlerine tüm CHP'li milletvekillerinin katıldığını söyledi.

Ankara'da ve seçim bölgelerinde bulunan tüm milletvekillerinin bugün adliyelere giderek suç duyurusunda bulunduklarını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Neyin suç duyurusunu yapıyoruz? Adalet Yürüyüşü gibi bir yürüyüşte, Almanya'da ortaya çıkarılan bir gerçek bu yürüyüşe katılanların bir sosyal medya casusluğu üzerinden dinlendiklerini, takip edildiklerini ortaya çıkardı. Bu iddia Almanya'nın en ciddi yayın organlarından birinde yer aldı. Bu iddiayı ise yine Almanya'da özgür yazılımla uğraşan bir aktivist grup şu netliğiyle ortaya koydu:

Dünyadaki istihbarat örgütleri için çalışan ve ürettiği yazılımların istihbarat örgütleri dışında satışı yasak olan bir kuruluş, kuruluşun adı Finfisher. Bu kuruluşun elinden 'adaleticinyuru' linkinin, hashtaginin Türkiye'den satın alındığı, bu hashtag ile sosyal medya üzerindeki paylaşımları yapan telefonun da dinlendiği ortaya çıktı.

Bizi kimin dinleyeceğinin sorusu şu cevabı barındırıyor: CHP'yi dinlemek kimin işine yarıyorsa, bu yürüyüşten kim rahatsız oluyorsa." AA

